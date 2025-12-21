I Piani Bolzano vanno in pausa festeggiando

Preziosa, quasi salvifica vittoria dei Piani Bolzano, che sul parquet di casa vincono contro la diretta rivale Jolly Caltana, spezzano la serie negativa e regalandosi un bel premio prima della pausa natalizia.

Il fuoco alla polveri lo danno i veneti, pareggio dalla lunetta di D’Alessandro, sorpasso firmato Dieng e Tobia Triggiani, 6-2. La tripla di Gabrielli e il canestro di D’Alessandro fanno ben sperare, tanto che il coach veneto chiama il timeout. I Piani tengono a debita distanza gli avversari, la tripla di Vittorio Triggiani è un bel segnale, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 20-15. Subito D’Alessandro nel secondo parziale, ma gli ospiti si portato sotto e trovano il pari a quota 24. Un libero di Gabrielli per rimettere il naso avanti, poi Tobia Triggiani firma il controsorpasso, poco più tardi lo fa la tripla di Carretta, fase concitata e punto a punto. Decisivo il missile di Vittorio Triggiani quasi allo scadere, 33-31 a metà partita.

La fase concitata prosegue anche dopo la pausa lunga, sorpassi e controsorpassi, saranno la tripla di Vittorio Triggiani e la precisione dalla lunetta di Tobia Triggiani a fissare il punteggio sul 45-43, ironia della sorte, parziale così equilibrato che le distanze sono rimaste immutate. Nuovo pari in apertura, ma poi il canestro e i liberi di Tobia Triggiani danno respiro a coach Massai, 49-45. Arriva l’apporto di D’Alessandro per il più tranquillante +6. Provano gli ospiti a riportarsi sotto, allontanati dal canestro di Tobia Triggiani e dalla tripla di Mascaro, 59-51. Finale con tentativo di breve rimonta avversaria, ma il match si chiude sul definitivo 62-58, punti fondamentali per i bolzanini. Partita equilibrata, anche se con leggera prevalenza bolzanina, con i Piani che hanno meritato la preziosa vittoria, ben 11 cambi di vantaggio e 8 volte in parità. A livello personale, Tobia Triggiani a segno con 15 punti, Vittorio Triggiani con 12 e D’Alessando a quota 10.