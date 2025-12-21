L’Alperia Bolzano espugna Treviso, è la sesta vittoria di fila

Era una partita apparentemente agevole per le biancorosse sulla carta quella disputata sabato dal Basket Club Bolzano sul parquet della NP Treviso. Da una parte le bolzanine, quarte in classifica, dall’altra le venete, invischiate nella parte bassa della graduatoria nonostante un quintetto di valore. Entrambe le squadre arrivavano però all’appuntamento forti di due successi importanti: l’Alperia Bolzano reduce dalla vittoria casalinga al PalaMazzali contro Alcamo, che ha regalato alle ragazze di coach Romano la matematica qualificazione alle Finali di Coppa Italia, Treviso invece galvanizzata dal successo esterno contro Umbertide. I timori principali per il BCB erano dunque due: da un lato la crescita recente delle padrone di casa, dall’altro il possibile appagamento dopo il traguardo appena raggiunto.

La gara si è infatti rivelata tutt’altro che semplice. Tesa, poco spettacolare, ma combattuta, con Bolzano quasi sempre avanti nel punteggio senza però riuscire a piazzare lo strappo decisivo. Merito di Treviso, che non ha mai mollato ed è rimasta in partita quasi fino alla fine.

Un match fatto di episodi: a metà del terzo quarto è arrivata l’espulsione di coach Romano per proteste, costretto a lasciare la panchina, anche se in buone mani, alla sua vice Valentina Calandrelli, che ha gestito il gruppo con grande lucidità. A cinque minuti dal termine, sul -7, Treviso ha perso Streri, la loro migliore fino a quel momento.

La differenza, l’ha fatta nell’ultimo quarto lo 0-13 e l’apporto offensivo da parte di tutte le giocatrici BCB entrate in campo. In doppia cifra Preslava Koleva (19 punti), Alessia Egwoh (15) e Francesca Toffolo (10), quest’ultima partendo dalla panchina. Koleva ed Egwoh hanno inoltre firmato la doppia doppia rispettivamente con 11 e 12 rimbalzi. Per le padrone di casa, invece, la produzione offensiva si è concentrata su sole quattro giocatrici tutte in doppia cifra: Streri, Prete, Falenczyk e Jacquot, con appena due punti arrivati dalla panchina.

Ora l’Alperia Bolzano attende il verdetto delle sfide Umbertide - Vicenza e Viterbo - Costa Masnaga, in programma domenica, che definiranno l’ordine della griglia delle Finali di Coppa Italia. La competizione che prenderà il via subito dopo la pausa natalizia, il 3 gennaio, a Tortona.

Il tabellino

Nuova Pallacanestro Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 52-68 (15-20, 30-33, 41-45, 52-68)

NUOVA PALLACANESTRO TREVISO: Streri* 14 (5/5, 1/5), Franceschini NE, Bocchetti, Prete* 13 (3/10, 2/7), Buranella 2 (1/3, 0/4), Baron NE, Camara NE, Casetta NE, Falenczyk* 11 (3/7, 1/3), Jacquot* 12 (3/5, 0/1), Nicora*

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 4/25 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 35 10+25 (Jacquot 10) - Assist: 8 (Jacquot 3) - Palle Recuperate: 4 (Streri 1) - Palle Perse: 12 (Bocchetti 3)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 4 (2/4, 0/4), Schwienbacher* 6 (3/7, 0/1), Malintoppi 7 (2/4, 0/3), Egwoh Alessia* 15 (5/12, 1/1), Gualtieri 2 (0/1 da 2), Manzotti* 5 (1/4, 1/6), Koleva* 19 (5/8, 2/5), Zaman NE, Toffolo F. 10 (2/2, 2/4), Kob NE

Allenatore: Romano M. vice: Calandrelli V.

Tiri da 2: 20/42 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 10/10 - Rimbalzi: 45 15+30 (Egwoh 12) - Assist: 18 (Cecili 4) - Palle Recuperate: 6 (Schwienbacher 2) - Palle Perse: 10 (Cecili 3)

Arbitri: Toffano F., Andretta A.