Natale di punti per la Tecnisan Rovereto

La Tecnisan Rovereto del demiurgo Fumagalli, non si fa distrarre e sui legni di casa strapazza il fanalino di coda King Service Mestrino, chiudendo per la pausa natalizia con la sicurezza del secondo posto.

L’inizio roveretano è dei migliori, due triple in meno di un minuto da parte di Czumbel, potrebbe già essere l’inizio di un video corso di basket-zen. Bressanini lo imita, aderisce al corso, tripla e due liberi ben piazzati successivamente, ospiti in digiuno completo per circa 3 minuti e mezzo, 11-0. Dopo il canestro avversario, arriva una tripla di Pisoni, non di certo la sua specialità, ma il menù prenatalizio prevede anche questo. I veneti si fanno sotto, si portano a -4, allontanati nuovamente da una nuova tripla di Czumbel, che più tardi si ripetere per il 22-15. Dorigotti con un suo missile chiude il primo parziale sul punteggio di 26-19. Dorigotti come ha chiuso il primo parziale, apre il secondo, poi Finarolli piazza il canestro della doppia cifra di vantaggio, timeout sul 31-21. Due triple di seguito di Dorigotti segnano il momento più interessante del parziale, uomini di coach Fumagalli in fuga, 40-23. Mestrino dimostra di non volersi arrendere così presto e a metà partita le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 45-33.

Con la ripresa, show di Pisoni, due liberi a segno e poi un canestro per rispondere all’iniziativa iniziale degli ospiti, 49-35. La nuova accelerata in avanti arriva dalle due triple di Bressanin nel giro di mezzo minuto, 58-40 e timeout d’obbligo per i veneti. Mestrino rientra in qualche maniera, ma la nuova tripla di Bressanin e il canestro finale di Xausa, fissano il punteggio sul 65-47. Canestro di Medina Bouza e tripla di Bressanin per ridare il +20 ai roveretani. Nuova fuga in avanti firmata Xausa-Matassoni, 74-49. Tripla di Xausa per tentare l’ormai possibile +30, ci siamo quasi, 77-49. E’ Matassoni a toccare il massimo vantaggio del match, suo il canestro del 79-49, mancano 5 minuti esatti al termine. La partita scorre, ospiti che recuperano qualcosa ma nulla che possa impensierire e la partita si chiude sul definitivo e pesante 81-55. A livello personale, Bressanin a quota 19, con 5 triple a referto. Bene Dorigotti con 15, segue Czumbel a quota 14, in soli 17 minuti e mezzo di gioco. Imperioso Pisoni, per lui 12 punti. Quinta vittoria di seguito, eguagliata la striscia iniziale. Tecnisan Rovereto momentaneamente in testa con 26 punti in attesa del risultato di Roncaglia, due di più di quelli con i quali i Piani Bolzano acciuffarono l’ottavo e ultimo posto utile per i playoff nella scorsa stagione. Non vi è ancora nulla di matematico, ma statisticamente sarebbe meglio raggiungere quota 32 per staccare un quasi certo accesso ai playoff.