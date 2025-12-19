basket.sportrentino.it
Piani Bolzano che rincorre tutto il tempo contro Roncaglia

Nel posticipo di giovedì sera, i Piani Bolzano di coach Massai, non riescono nell'impresa di fermare la capolista Roncaglia, nonostante un ultimo parziale davvero strepitoso.

Bolzanini che partono con l'unico vantaggio della serata, lo firma D'Alessandro. Riposta veneta efficacissima, tanto che i padroni di casa arrivano sino al 14-2 prima di vedere una reazione. La capolista domina in campo, il parziale si chiude sul 27-13, grazie all'ultima azione firmata Carretta. Fiammata bolzanina inziale, firmata D'Alessandro-Carretta, tanto da far chiamare il timeout al coach veneto. Riparte la capolista, nuovamente in fuga, tocca il +20 e va a chiudere prima dell'intervallo sul punteggio di 52-26.

La tripla di Mascaro apre il terzo parziale, i bolzanini non sono domati, ne è la riprova l'asset dato dal canestro di Dieng e la tripla di Mascaro, 61-40. Il parziale è equilibrato, ospiti che rintuzzano qualche cosa e alla mezz'ora di gioco il punteggio è di 71-48, almeno tre lunghezze sono state erose. Subito due azioni propizie di Tobia Triggiani e di Mokoi, che più avanti si ripete con una tripla. I Piani di Massai sono i padroni del campo in questo parziale, Roncaglia difende, ma si salva grazie al tesoretto accumulato nei due primi parziali, chiudendo sul definitivo 83-71, dopo che i veneti avevano toccato un pericolosissimo +26. A livello personale, Tobia Triggiani a segno con 14 punti personali, Vittorio Triggiani con 12 e Dieng a quota 10.

Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Roncaglia2413
Junior Rovereto2213
Salzano2213
Vigor Conegliano2013
Cestistica Verona1813
Concordia Schio1613
Albignasego1213
Jolly Caltana1213
Piani Bolzano1013
Mirano1013
Virtus Murano1013
The Team Riese813
Marostica813
Unione Padova613
Junior Leoncino613
Mestrino413

