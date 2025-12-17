La Tecnisan Rovereto sconfigge anche la storia

Nel turno infrasettimanale, la Tecnisan Rovereto, per nulla intimorita sconfigge il Guerriero Padova, giocando bene, ma sopratutto dominando nel terzo parziale.

Coach Fumagalli manda da subito in campo i roveretani Sam Gaye, Czumbel, Bressanin, Rossaro e Xausa, proprio quest’ultimo apre le danze, ma subisce subito la risposta da 3 dei padovani. Czumbel immediatamente in luce, ma arriva una nuova tripla avversaria. Sono i due canestri di Sam Gaye e nuovamente Czumbel a far rimetterete il naso avanti ai trentini, 6-8. Una pregevole tripla di Bressanin per il momentaneo 8-11. Nuovo pari, ancora grazie ad un missile, dei padroni di casa, sarà Medina Bouza a dare ossigeno ai suoi, canestro e due liberi a segno, ripetendosi poco dopo, imitato anche da Dorigotti, 13-19. Il primo parziale va in archivio sul punteggio di 15-20, Padova pericoloso sopratutto con i tiri da oltre l’arco.

Medina Bouza conferma di essere sul pezzo, subito canestro, poi Bressanin piazza un missile in risposta al canestro padovano. Altro canestro di Medina Buoza a conferma dello stato di grazia. In un attimo però Padova si porta sotto, si fa pericoloso e trova addirittura il canestro del sorpasso, 28-27, ma dura poco, la nuova tripla di Bressanin manda avanti i trentini. Ancora lui, questa volta dalla lunetta, 28-32. Xausa risponde ad un libero guadagnato dai veneti. Segue l’assolo di Mark Mate Czumbel, due liberi e una tripla, arriva il fatidico vantaggio a due cifre, 29-39. Vi è la reazione avversaria, ma Finarolli risponde, le due formazioni vanno negli spogliatoi sul punteggio di 33-41, gap che si è allungato di 3 lunghezze, buona notizia per la Tecnisan Rovereto.

Il Guerriero Padova rientra in campo con la convinzione che tutto passa accadere, questa forza gli fa da subito recuperare 6 preziose lunghezze, cosa che costringe il coach-demiurgo Fumagalli ad un momento di riflessione importante, tramite un doveroso timeout. Bressanin risponde “Presente!” alla chiamata alle armi, due canestri in successione in circa 40”, poi c’è anche la risposta di Pisoni e il pericoloso break padovano è annullato, nuovamente Rovereto a +10. Tocca ad una tripla di Bressanin dare un nuovo scossone al canestro dei padroni di casa, ma saranno i due punti di Pisoni e in successione la tripla di Dorigotti a costringere coach Augusti a chiedere il timeout. Padova segna subito, ma serve a poco se Czumbel risponde "pan per focaccia", se poi lo segue Dorigotti con una nuova tripla, le cose si complicano per i veneti, 45-62. Il terzo parziale lo chiude Rossaro con un nuovo missile, Rovereto dopo un inizio in preoccupante digiuno, è poi scappata, la penultima sirena sancisce il punteggio di 45-65, il divario si fa importantissimo.

Rossaro si guadagna un doppio viaggio in lunetta, infila il 50% delle sue possibilità al tiro. Arriva la timida reazione padovana, ma serve a nulla se Finarolli prima con un canestro e Rossaro poi con una tripla, respingono le altrui velleità, timeout chiamato dalla panchina veneta. Risposta immediata con due canestri di seguito da parte del Guerriero Padova, 54-72. Nuovo missile griffato Rossaro, +20 eguagliato, Matassoni risponde al canestro padovano. Padroni di casa che abbozzano una sorta di tardiva rimonta, tanto da arrivare sul 64-79 con il canestro di Zampieri, azione che chiude definitivamente la disputa in quel di Padova. Gran lavoro di squadra per gli uomini di Fumagalli, Bressanin il più prolifico, 18 punti e ben 4 triple. Lo segue Czumbel, 11 punti e prezioso nei momenti complessi del match. Il trio composto da Medina Bouza, Dorigotti e Rossaro, tutti e tre a 10 punti.

Punti preziosi, con questa vittoria Rovereto eguaglia ad una giornata dal termine del girone d’andata, gli stessi punti con i quali i Piani Bolzano si qualificarono ai playoff nella scorsa stagione. Vero è che non c’è ancora la certezza matematica, troppo presto ovviamente, ma quella soglia può voler dire molto in termini di sicurezza e di morale.