Penultima di campionato prima della pausa natalizia

Dodicesima e penultima giornata del girone d’andata, che prima della pausa natalizia, offre tre sfide importanti per le formazioni provinciali impegnate in questo campionato.

Anticipo del sabato sera con la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore a caccia di due punti preziosi, contro una diretta rivale, i Bear Isola di Isola Vicentina, formazione neopromossa e che in questo campionato sta facendo vedere bel buon basket. Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite per i rivani, contro una sola vittoria e quattro sconfitte dei vicentini. Media offensiva di 74.5 e in difesa di 77.2 per i rivani, mentre i vicentini hanno 70.3 e in difesa subiscono 73.8. Sarà una bella sfida, delicatissima e che cambierebbe l’umore in vista delle festività. L’occasione è ghiotta, anche se la Virtus è ancora afflitta da numerose assenze per infortunio e anche da rumors che non aiutano di certo il clima.

SABATO, 20 DICEMBRE 2025 ore 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (3-7) - BEARS ISOLA BASKET (4-6)

Turno delicato per il San Marco Rovereto di coach Franceschini, che fra le mura amiche incontrerà la capolista in solitaria Creazzo. Di buono c’è che Pizzini, passa dalla formazione roveretana in serie C a quella in DR1, dopo rumors che lo vedevano addirittura trasferirsi alla corte di un’altra formazione provinciale. Il compito non sarà facile, Rovereto viene da nove sconfitte di seguito, Creazzo sta bene, ha inanellato quattro successi consecutivi. 74.9 punti partita per il reparto offensivo roveretano, contro gli 87.1 subiti. Creazzo ovviamente sta meglio, 79.3 punti fatti di media e 67.6 subiti.

DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO (1-9) - BASKET CREAZZO (9-2)

Trasferta non semplice per il Lagorai Wolves di coach Bianchi, che dovrà affrontare Arzignano, forza che lo segue ad un passo in classifica e che sogna di farsi il regalo di Natale. La formazione trentina viene da una serie di 4 vittorie e una sconfitta, alla pari dei vicentini. I “lupi” hanno una media offensiva di 80.1 e difensiva di 66.2. Arzignano a livello di numeri, 81.6 in attacco, 74.6 in difesa, ben più debole di quella della formazione che gioca in quel di Civezzano. Arzignano ha patito due sole sconfitte stagionali sul parquet di casa, ma il Lagorai ha vinto già tre volte fuori casa. Questa partita servirà di certo per districare, o per ingarbugliare ulteriormente la situazione fra seconda e terza piazza, con 5 formazioni in soli due punti.

DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025 ore 18:15

PALL. ARZIGNANO (7-3) - LAGORAI BASKET (8-2)

La classifica

La panoramica della dodicesima giornata