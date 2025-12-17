La Tecnisan Rovereto contro la storia

La quattordicesima e penultima giornata, sarà infrasettimanale e vedrà in scena due sfide molto suggestive, se i Piani Bolzano vanno a far visita alla capolista, Rovereto incontra la storia a Padova.

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, sarà impegnata in trasferta contro l'Unione Padova, formazione che ha fatto letteralmente la storia delle serie non solo minori, nata nel 1934 e vincitrice nel lontano 1956-57 del campionato di Serie B e con trascorsi lontani in serie A. Ora la formazione padovana non se la passa benissimo, retrocessa dalla B Interregionale e attualmente in lotta per non retrocedere nuovamente. Sulla carta Rovereto dovrebbe avere vita facile, certo non bisogna avere timori reverenziali, Padova spera in quello. Roveretani con la media offensiva di 77.2 e difensiva di 62.2, mentre i padovani, rispettivamente 65.4 e 71.5. L'eventuale vittoria a Padova vorrebbe dire molto, anche in termini storici, ma sul breve periodo servirebbe anche un colpaccio bolzanino in terra veneta. Tutti presenti, mancherà Pizzini, non convocato e che i rumors danno aggregato alla formazione di DR1.

MERCOLEDÌ, 17 DICEMBRE 2025 20:30

UNIONE BK PADOVA (3-10) - TECNISAN JBR ROVERETO (11-2)

Trasferta complicata quella dei Piani Bolzano sul campo della lanciata capolista in solitaria Basket Roncaglia. La formazione guidata da coach Massai, incontrerà l'unica formazione che assieme a Rovereto, non ha mai perso in questa stagione sui legni amici. Roncaglia possiede il miglior attacco stagionale, 81.2 punti partita, mentre ha una delle difese più arcigne, 67.4 punti subiti. Le medie bolzanine sono di 62.5 in attacco, 66.2 in difesa. Non sarà un compito facile, ma se riuscisse, immaginiamo che lo staff di Rovereto mandi un cesto natalizio ai dirigenti bolzanini, in caso di sconfitta, Roncaglia rischierebbe di essere agganciata proprio dai roveretani.

GIOVEDÌ, 18 DICEMBRE 2025 ore 20:30

BASKET RONCAGLIA (12-2) - BASKET PIANI BOLZANO (5-8)

La classifica

Panoramica 14° giornata