Charly e Tecnoedil a caccia di certezze

Penultimo turno del girone d’andata e ultimo prima della lunga pausa natalizia per le due formazioni regionali, impegnate in un turno delicato ma non proibitivo.

Il Charly Merano di coach Travaglini, se la vedrà fra le mura amiche contro il Cittadella, che insegue con due punti in meno, ma la situazione in classifica è talmente ingarbugliata, che con soli due punti si può essere in quinta posizione, ma con due in mano addirittura fuori dalla zona playoff. Ecco perché serve a tutti i costi una vittoria pre natalizia. Le meranesi, nelle ultime cinque partite hanno collezionato una sola vittoria, mentre le venete due, stando leggermente meglio, ma questo non vuol dire nulla, il calendari è variegato. Il fattore campo potrebbe risultare decisivo in questo turno, particolarmente delicato e che il Charly deve assolutamente incamerare.

DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025 ore 19:00

CHARLY BASKET (6-5) - BASKET CITTADELLA (5-6)

Trasferta delicata ma non impossibile per le ragazze di coach Omar Pedrotti, infatti la Tecnoedil Trento, affronterà a Padova la Pallacanestro Camin, attualmente in ottava posizione e con tre vittorie in meno delle trentine. Certo il fattore campo, e qualche possibilità di sottovalutare le avversarie, potrebbero essere fattori pericolosi. Certo è che le padovane necessitano di punti, per evitare la zona playout, che invece dovettero affrontare nella passata stagione, salvandosi all’ultimo nello spareggio contro il Basket Rosa Bolzano, che poi dovette abbandonare la serie C in questa primavera. Trentine a caccia di punti per consolidare il terzo posto in solitaria, magari sperando in qualche regalo altrui inaspettato.

DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025 ore 19:30

PALL.CAMIN (5-6) - TECNOEDIL TRENTO (8-2)

