Lagorai perfetta, la Virtus esce sconfitta dalla trasferta

Undicesimo turno del girone d’andata, che vede un Lagorai perfetto contro Lonigo, mentre la Virtus Altogarda patisce più del dovuto nell’ultimo quarto ad Isola della Scala, dove i padroni di casa giocano un quarto al di sopra delle proprie aspettative.

Sconfitta delicata e contro una diretta concorrente quella della Virtus Altogarda sul campo dell’omonima di Isola della Scala. Danze aperte dai veneti, Lavezzari piazza il primo pari e con un libero il vantaggio. Sarà Lever con una tripla a trovare il nuovo pari a quota 6 e più tardi sempre alla stesso modo riduce il gap. Canestri di seguito di Martinatti e Madella per il vantaggio rivano, 10-14. Il duo Lever e Martinatti illudono un attimo i trentini, 12-18 e timeout da parte dei padroni di casa. Si riportano sotto i veronesi, ma il canestro finale di Martinatti fissa il punteggio sul 18-22. Tripla in apertura del Q2 dell’argentino Lavezzari, 18-25, ma poi parte la rincorsa veneta, che arriva sino al 28-25, Riva subisce un break importante. Riprova a mettere il naso avanti con il canestro di Potrich, che firma il 28-29. In luce anche Leocadio, 28-31. Dopo il canestro di Ben Dhia, i padroni di casa si riprendono e chiudono avanti a metà partita, 37-35.

Inizio strepitoso per la Virtus dopo la pausa lunga, tripla di Lavezzari, seguito da Martinatti e Lever, 37-42 e doveroso timeout. Le due triple in successione di Lever e Madella fissano il massimo vantaggio dei rivani nella serata sul 40-48. Mai doma Isola della Scala, si riporta addirittura in vantaggio, ma i due canestri finali di Potrich e Ben Dhia fissano il punteggio sul 51-54 alla penultima sirena. Un libero di Madella, poi il centro di Leocadio fanno ben sperare, +6 per i trentini. Da quel momento parte la rimonta dei veneti, cambiano ritmo, trovano il pari e anche il vantaggio, arrivando al 63-57, quando Di Salvatore chiama il timeout. Tripla di Lavezzari e canestro di Martinatti, il vantaggio è eroso, 63-62. Nuova ripartenza di Isola della Scala, nonostante i canestri di Martinatti e Ben Dhia, volano sul 73-66. Madella si guadagna un triplo viaggio dalla lunetta, perfetto nell’esecuzione, ora il gap è di sole 4 lunghezze, 73-69. Ad ogni tentativo di razione rivano, corrisponde una nuova sferzata offensiva degli avversari, i canestri finali di Martinatti e Lavezzari ancora danno delle speranze, 80-73, ma manca troppo poco, circa 40” al termine. Due liberi in chiusura per i veneti fissano il risultato sul definitivo 82-73. Partita movimentata, massimo vantaggio di +11 per i veneti, + 8 per i rivani. Ben dodici cambi di vantaggio. A livello individuale, Martinatti a segno con 17 punti, Levezzari con 14, Lever a quota 13 e Andrea Madella a 12. Solita emergenza in panchina, otto i giocatori entrati in campo, due under a zero minuti di gioco.

Lagorai Wolves di coach Bianchi semplicemente perfetti, in casa si liberano della pratica Leobasket Lonigo, ritrovando così il sapore della vittoria e consolidando la buona posizione in classifica. Pericolosa Lonigo in apertura, a dare la carica ai trentini è la tripla dell’esperto Ippedico. Ospiti che trovano il massimo vantaggio sul 6-10, ma il canestro di Bellotti e i sui liberi ben piazzati fanno mettere avanti il naso ai “lupi” nostrani. E’ il canestro di Minozzi a far scricchiolare il buon momento veneto, 16-12 e timeout chiesto dal coach ospite Benedetti. Zobele addirittura piazza un missile, poi Di Tommaso due canestri, il primo quarto va in archivio sul 24-19. Apre bene il Lagorai, subito Di Tommaso. Si gioca punto a punto, ritmo meno veloce rispetto al primo quarto. Ospiti che si portano ad una lunghezza, ma Iobstraibizer con una tripla fissa sul 33-29. Arriva in soccorso il missile di Ippedico, costringe il coach ospite al timeout. Di Tommaso come ha aperto chiude il quarto, 40-32 a metà della partita.

Partono benissimo gli ospiti, forse troppo per i legittimi gusti di Bianchi e i suoi, ma Zobele mette una pezza. Si portano sul -1, saranno il canestro di Iobstraibizer e due suoi liberi a sbloccare la situazione. Arriva ossigeno con il canestro firmato Di Tommaso. Bellotti piazza il vantaggio della doppia cifra, 57-46. Zobele e poi Parigi allo scadere, la cosa si mette bene, 65-50 alla mezz’ora di gioco. Subito Bellotti e poi Papa, parte benissimo la formazione di casa, rischiano da subito il +20, che poi arriverà con il canestro di Di Tommaso, 76-55. Zobele dalla lunetta firma il massimo vantaggio, 78-55, poi il match scorre inesorabile fino al definitivo 81-64 che premia i “lupi” del Lagorai. Gran gioco di squadra, ben 5 giocatori in doppia cifra, Zobele e Di Tommaso entrambe a quota 18. Bellotti con 12, Ippedico e Paolo Iobstraibizer tutti e due a quota 10.