Con una bella rimonta la Dolomiti Energia supera Venezia 96-90

Una Dolomiti Energia Trentino in versione We Die Hard firma una rimonta straordinaria e supera la Reyer Venezia 96-90 al termine di una partita incredibile. Una serata magica alla BTS Arena, con 3.817 spettatori che hanno spinto i bianconeri per tutti i 40 minuti, nonostante l’assenza di Mawugbe, out per una lesione miotendinea al retto femorale, che lo costringerà a uno stop di almeno tre settimane. Dopo un secondo quarto molto complicato, Trento è riuscita a ricucire i 13 punti di svantaggio accumulati all’intervallo, trovando nel finale grande lucidità per strappare due punti pesantissimi. MVP di serata DeVante’ Jones con 15 punti, 6 falli subiti e 5 assist, mentre il top scorer è stato DJ Steward con 19 punti, seguito dai 16 di Jogela e dai 15 di Battle. A Venezia non sono bastati i 17 punti di Wiltjer e i 15 di Parks.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino parte con Steward, Jones, Jakimovski, Aldridge e Mawugbe, Venezia risponde con Cole, Bowman, Parks, Wiltjer e Horton.

Cole apre la partita con due punti a cronometro fermo, ma Steward risponde subito con un canestro in isolamento sfruttando il mismatch con Horton. Wiltjer trova due punti, Bowman serve Horton per l’alley-oop e, con un altro canestro di Wiltjer, Venezia si porta sul 2-8. Jakimovski segna in arresto e tiro di potenza, Wiltjer risponde in reverse, poi Jakimovski replica ancora. Jogela e Aldridge firmano il pareggio a quota 10, costringendo Spahija al timeout. Al rientro Wiltjer trova il canestro con un semigancio in post basso, Bowman fa 2/2 in lunetta, ma Battle risponde con la tripla e Aldridge riporta avanti i bianconeri. Parks colpisce dall’arco, Battle replica con un appoggio e un gioco da tre punti, e Trento chiude il primo quarto avanti 20-17.

Nikolic segna i primi due punti del secondo periodo e Candi porta avanti Venezia in contropiede, poi Steward risponde con un floater dal centro dell’area. Tessitori appoggia al vetro un comodo lay-up, Aldridge non sbaglia in lunetta e Battle trova due punti in transizione. Valentine segna una gran tripla, Nikolic schiaccia e lo stesso Valentine colpisce ancora dall’arco per il 26-31. Airhienbuwa taglia bene e realizza in reverse per riavvicinare i bianconeri, ma Tessitori trova altri due punti e Wiltjer segna dall’arco per il 28-36, costringendo Cancellieri al timeout. Tessitori porta la Reyer in doppia cifra di vantaggio, Bayehe risponde con una gran schiacciata, ma ancora Tessitori, questa volta in lunetta, firma il 30-40. Steward segna in floater, poi Venezia colpisce con le triple di Cole e i canestri di Parks e Horton, allungando fino al +15. Steward chiude il primo tempo con un gran canestro per il 37-50.

Cole apre il secondo quarto con un jumper dalla media distanza, Jones muove il punteggio in lunetta e Jogela colpisce prima dall’angolo e poi in penetrazione per il -9, costringendo Spahija al timeout. Jones segna la tripla dall’angolo, ma Wiltjer risponde dall’ala. Steward attacca il closeout e realizza due punti con un palleggio-arresto-tiro, poi Jogela riporta i bianconeri a -3. Steward ruba palla e segna la tripla del pareggio, ma Parks riporta avanti i lagunari. DeVante’ Jones e Bayehe firmano il sorpasso dell’Aquila, facendo esplodere i 3.817 spettatori della BTS Arena. Jones fa 2/2 a cronometro fermo e poi segna il canestro del 65-59. Tessitori realizza due tiri liberi, quindi Parks segna dalla lunetta dopo il doppio fallo tecnico fischiato a Cancellieri, che viene espulso, e Candi pareggia i conti. Jakimovski segna due tiri liberi e poco dopo realizza anche il canestro con fallo del +5 per l’Aquila. Cole fa 2/2 dalla lunetta e il terzo quarto si chiude sul 70-67.

Gioco da tre punti di Battle e canestro di Steward: sul 75-67 Spahija è costretto al timeout. Jakimovski penetra e firma il +10 dell’Aquila, poi Venezia si sblocca con la tripla di Wiltjer, ma Jones segna subendo fallo e converte il libero aggiuntivo. Steward subisce fallo antisportivo e realizza entrambi i tiri liberi. Arriva la reazione della Reyer con i canestri di Parks e Wheatle e Dusmet ferma il gioco sull’82-74. Bayehe segna un tiro libero, Wiltjer risponde ancora dall’arco. Jones realizza due punti in sottomano, poi Bowman firma un gioco da quattro punti e Parks schiaccia per il -2. Jogela e Bayehe riportano l’Aquila sul +5, ma Bowman realizza il tiro libero del tecnico fischiato a Jones e aggiunge altri due liberi riportando Venezia a -2. Steward segna un tiro libero, De Nicolao firma il -1 e Wheatle pareggia dalla lunetta a 2’30’’ dalla fine. De Nicolao pareggia il libero di Steward, Bayehe riporta avanti l’Aquila e Battle colpisce dalla media per il +3. Venezia sbaglia la tripla del possibile pareggio e Aldridge chiude i conti dalla lunetta: 96-90 il finale.

Il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - UMANA REYER VENEZIA 96-90 (20-17, 37-50; 70-67)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 19, Jones 15, Niang 3, Jogela 16, Forray, Airhienbuwa 2, Aldridge 8, Jakimovski 11, Bayehe 7, Fall N.E, Hassan, Battle 15. Coach Cancellieri.

Umana Reyer Venezia: Cole 10, Horton 12, Lever N.E, De Nicolao 3, Candi 4, Bowman 9, Wheatle 6, Nikolic 4, Parks 15, Wiltjer 17, Valentine 6, Tessitori 10. Coach Spahija.

Fotografie Lega Basket di Serie A