Tecnisan Rovereto più efficace che mai

Nell’anticipo della tredicesima giornata, la Tecnisan Rovereto trova una vittoria preziosa giocando un’imperioso terzo parziale contro la Virtus Murano, dimostrando carattere dopo che gli ospiti avevano attuato una prima ed efficacissima rimonta.

Rovereto che scende in campo con il quintetto composto da: Sam Gaye, Czumbel, Bressanin, Rossaro e la torre Pisoni. Proprio lui risponde alle prime velleità degli ospiti, che però non demordono, portandosi sul 2-5. Di Bressanin il canestro che riduce il gap. Nuova fuga ospite, poi l’ottimo Pisoni piazza due canestri che segnano il primo vantaggio roveretano della serata, in soccorso arriva la tripla di Bressanin, 11-7, coach ospite costretto al timeout. Serve relativamente la breve pausa, Pisoni si guadagna un doppio viaggio dalla lunetta, è un killer, due su due. La tripla di Dorigotti fa ben sperare, 16-7. Ospiti che trovano una provvidenziale tripla, poi Czumbel si sblocca per il 19-10. Due liberi di Matassoni ben piazzati fissano il punteggio finale del primo quarto sul 21-12, Q1 nettamente dominato dagli uomini di coach Fumagalli, con Pisoni autore di ben 8 punti nel parziale.

Q2 che parte ottimamente, grazie al canestro di Xausa. Primo canestro di Medina Bouza in risposta al canestro avversario. Sempre Xausa firma il 27-14, e al minuto successivo risponde alla tripla avversaria. Pisoni riporta a due cifre il vantaggio roveretano, ma gli ospiti paiono rinfrancati rispetto al primo parziale. In un attimo Murano si porta sotto, tanto che con la tripla di Zanatta si portano addirittura a -3, 31-28. Il quarto si chiude nel peggiore dei modi, Tosi firma il pareggio, mandando le due formazioni alla pausa di metà partita sul punteggio di 31-31, tesoretto roveretano eroso completamente, tutto da rifare nella seconda parte del match.

Nessuno, o forse meglio dire in pochi, possono sapere cosa abbia detto o fatto il “Mago-Fuma” negli spogliatoi, ma di fatto la cosa ha funzionato, in circa 20 secondi di gioco Rovereto si porta avanti, Sam Gaye, poi Bressanin e la tripla di Rossaro, costringono da subito gli ospiti a un momento di riflessione. Bressanin risponde al cambio di marcia avversario, 40-33. Sempre Bressanin griffa il 42-36, poi Medina Bouza assesta il colpo del +9. Con Xausa, la Tecnisan Rovereto ritorna in doppia cifra e più tardi firma pure il 49-37. Czumbel sornione ma inesorabile piazza un canestro dei suoi, fondamentale in questo momento, firma il 51-37. Prosegue il buon momento dei trentini, Dorigotti e poco dopo Medina Bouza mettono la firma al ritrovato momento roveretano, 55-39. Nulla di particolare nel finale di parziale, salvo alcuni liberi ben piazzati da Dorigotti, la penultima sirena sancisce il punteggio di 59-43. Parziale a senso unica, quello che ci voleva per cancellare la prestazione opaca del Q2, 16 lunghezze guadagnate, gran gioco di squadra, Bressanin il più pericoloso, 7 punti per lui, tesoretto che si fa davvero interessante in vista del termine.

Ultima frazione di gioco aperta dal canestro di Medina Bouza, ma poi due triple degli ospiti riducono sensibilmente il gap che si stava facendo troppo pesante. Ancora Medina Bouza, poi c’è il missile di Matassoni per limitare la rimonta avversaria, 66-51. Ospiti non domi, recuperano subito 4 lunghezze, poi Medina Bouza risponde come sa fare, fissando il 68-55. Matassoni mette la sua firma al +15, per il rotondo 70-55. Finalmente arriva anche un missile targato Czumbel, in risposta ad una tripla avversaria. Medina Bouza incontenibile, sfiora il +20 di vantaggio, mancano meno di due minuti al termine. A chiudere e a trovare finalmente l’inseguito +20 è la tripla di Villa, che fissa sul definitivo, rotondo ed enigmatico 80-60, che certifica l’undicesima bellissima vittoria roveretana. In termini individuali, Medina Bouza il più prolifico con 17 punti, seguito da Bressanin a quota 12, Xausa con 11 e Pisoni in doppia cifra meritata con 10. Czumbel per una volta fuori dalla doppia cifra, “soltanto” 8 punti, ma 30 minuti di basket-zen che servono a far segnare i punti che non ha fatto lui ai compagni di squadra che hanno saputo cogliere al meglio i suoi assist. Successo roveretano che pò tornate molto utile ai Piani Bolzano, che sperano di ripagare alla stessa maniera.