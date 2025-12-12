Sabato di fuoco alla BTS Arena per la sfida con Venezia

Dopo tre settimane dall’ultima partita casalinga, i bianconeri tornano alla BTS Arena per l’affascinante sfida contro l’Umana Reyer Venezia, valida per l’undicesima giornata di LBA Unipol. La Dolomiti Energia Trentino arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma: dopo la sosta per le nazionali la squadra ha messo il turbo, disputando tre prestazioni di grande livello tutte lontano da casa. Giovedì scorso i bianconeri hanno espugnato Ulm con un brillante 87-100, domenica sono andati vicinissimi all’impresa al Forum di Assago contro Milano e martedì hanno centrato una storica vittoria sul campo della capolista di EuroCup, imponendosi 73-91 in una partita destinata a restare negli annali dell’Aquila.

L’Umana Reyer Venezia, però, arriva a Trento in uno stato di forma altrettanto brillante: in LBA ha vinto le ultime sei partite, una striscia che le è valsa l’attuale terzo posto in classifica. Anche in Europa la squadra veneziana sta confermando solidità e continuità: nell’ultimo turno ha giocato una buona partita su un campo difficilissimo come quello dell’Aris Salonicco, cedendo solo nel finale per 90-86.

La Dolomiti Energia Trentino arriva alla sfida con il morale molto alto dopo i successi in trasferta in EuroCup e l’ottima performance al Forum. Contro una corazzata come l’Olimpia Milano, capace poi di battere anche il Panathinaikos pochi giorni dopo, i bianconeri hanno offerto una prestazione di altissimo livello andando a un passo dall’impresa. Dopo un avvio in cui le Scarpette Rosse erano scappate anche in doppia cifra, Trento ha risposto con un importante parziale e per gran parte del secondo tempo è rimasta avanti nel punteggio. Nel finale però l’esperienza e il talento di LeDay e Booker hanno permesso a Milano di imporsi 94-90. Rimane in dubbio la presenza di Selom Mawugbe, che ha già saltato la gara di Bourg a causa di un problema al retto femorale ancora in corso di valutazione. Dopo la sfida contro la Reyer, i bianconeri torneranno subito in campo alla BTS Arena martedì 16 dicembre alle 20:00 contro il Buducnost VOLI Podgorica, per poi affrontare Reggio Emilia in trasferta prima di tre gare consecutive in casa nel periodo natalizio contro Udine, London Lions e Trieste.

A livello statistico i bianconeri producono 85.8 punti a partita, tirando con il 54.8% da due, il 33.9% dall’arco e il 72.7% ai liberi, distribuendo 15.4 assist di media. In difesa la Dolomiti Energia occupa la quinta posizione tra le migliori difese del campionato, concedendo 82.8 punti a gara e permettendo agli avversari il 52.2% da due e il 35.3% da tre. A rimbalzo i trentini raccolgono 37.2 palloni a partita, di cui 25.1 difensivi e 12.1 offensivi.

Gli avversari

L’Umana Reyer Venezia è una squadra di grandissimo talento ed esperienza, stabilmente nelle prime posizioni del ranking LBA. A dirigere l’orchestra c’è Neven Spahija, coach classe ’62, alla guida della Reyer dal febbraio 2023 e dotato di una lunghissima esperienza sia in Europa sia in NBA, dove è stato assistant coach a Memphis e Atlanta. Il suo palmares è ricchissimo: EuroCup vinta nel 2010 con Valencia, campionato spagnolo con il Baskonia, campionato turco con il Fenerbahçe, due campionati israeliani con il Maccabi Tel Aviv e molti altri trofei.

In cabina di regia Venezia presenta tantissimo talento ed esperienza. Ky Bowman, dopo due stagioni a Treviso, si è trasferito alla Reyer: l’ex Golden State Warriors è un realizzatore di alto livello, sa creare per i compagni ed è molto aggressivo in difesa. RJ Cole, arrivato dal Rytas Vilnius, sta disputando una stagione di grande impatto: 16.4 punti e 4.1 assist di media, con percentuali dal campo molto elevate. C’è poi Denzel Valentine: dopo sei stagioni in NBA tra Chicago Bulls, Utah Jazz e Cleveland Cavaliers, ha giocato a Milano e la scorsa stagione a Trieste. È un tiratore pericolosissimo, capace di colpire da molto lontano e in svariate situazioni. Il reparto degli handler si completa con due italiani di grande esperienza: Leonardo Candi, arrivato dal Derthona Basket, e Giovanni De Nicolao, reduce dall’annata a Napoli Basket con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2023. Le ali della Reyer garantiscono fisicità e pericolosità dall’arco. Jordan Parks è un atleta esplosivo: arrivato in Italia nel 2018 a Capo d’Orlando, ha giocato anche a Treviso e Napoli prima di approdare a Venezia nel 2022. È un giocatore dotato di tante soluzioni offensive, dal tiro da tre all’attacco del ferro. Carl Wheatle, ala britannica di formazione italiana, è un ottimo difensore e un giocatore estremamente intelligente. Stefan Nikolic, arrivato in estate dopo l’ottima stagione a Cremona, aggiunge tiro e solidità nelle rotazioni. Le due ali forti sono Kyle Wiltjer, alla sua terza stagione in laguna: tiratore micidiale, sa sfruttare fisicità e post basso contro i mismatch; e il bolzanino Alessandro Lever, che completa il reparto con duttilità tattica e pericolosità perimetrale. Sotto canestro Venezia può contare su Chris Horton, lungo ex Trapani: grande atleta, rimbalzista di livello e presenza costante nel pitturato. Amedeo Tessitori, infine, è un centro molto fisico, capace anche di colpire dalla distanza.

La Reyer ha il miglior attacco del campionato, con 93.1 punti di media e il 49.6% dal campo: 58% da due, 36.2% dall’arco e 79.5% ai liberi, distribuendo 19.8 assist a partita. A rimbalzo è la seconda miglior squadra della LBA, con 39 carambole a gara (28.7 difensive e 10.3 offensive). In difesa Venezia concede 85.3 punti di media, permettendo agli avversari il 50.9% da due e il 35.9% da tre.

