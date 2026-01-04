La seconda semifinale Maia Merano - San Marco

La seconda semifinale di Coppa è sicuramente un match più che interessante, quella che vede i padroni di casa del Maia Merano sfidare il San Marco Rovereto, di una categoria superiore.

Partita quantomai interessante quella fra il Maia Merano di coach Zampedri, prima in classifica nel campionato di DR2, dove pare avere al momento una sola rivale, l’inseguitrice diretta dell’Alto Adige Sudtirol, fra l’altro neopromossa. Il collettivo di Zampedri sicuramente è una buona squadra, lo si è visto nella fase iniziale di Coppa e nel girone d’andata di campionato. Assieme al Villazzano, che però milita in DR3 e non ha partecipato alla Coppa, è l’unica formazione regionale ad essere imbattuta della stagione 2025-26. Formazione che in questo momento deve molto alla presenza e ritorno dei fratelli Lorenzi, cosa che ha anche fatto crescere l’apporto complessivo di altri elementi, fra i quali Buciol, Claps e Russo, oltre a Diouf, con quest’ultimo che è nella possibile lista assenti, assieme all’infortunato Caruccio. Va ricordato che il Maia Merano, in fase di qualificazione ha sconfitto e di fatto eliminato i Lagorai Wolves, formazione di DR1 oggettivamente più forte di quelle qualificate in Final Four. L’occasione di giocare fra le mura amiche e di trovarsi davanti una formazione che nel suo campionato pare essere in difficoltà, oltre al cambio recente di allenatore, fanno sì che i meranesi abbiano delle ottime chance per volare in finale.

Possibilità di passaggio del turno: 52%

A contendere l’accesso alla finale ai meranesi, ci sarà il San Marco Rovereto, neopromossa in DR1, ma attualmente in evidente stato di difficoltà, ultima in solitaria in classifica e che da poco ha visto il cambio del suo allenatore, con Franceschini che ha presentato le dimissioni poco dopo le feste natalizie e il suo posto è stato preso dal veterano Simone Eglione, che avrà sulle spalle una responsabilità enorme. Dorigotti, Brancaccio e Rella i più pericolosi, ai quali dovrebbe finalmente aggiungersi Pizzini, proveniente dalla C roveretana. Rovereto non vince dalla prima di campionato di DR1, l’astinenza sta diventando più che importante. Non sarà facile per Eglione prendere in mano la squadra dopo le vacanze natalizie, sostituirsi al suo suo storico coach Franceschini e battere il lanciassimo Maia in casa sua, che fra l’altro cercherà in tutti i modi di inseguire il primo trofeo della propria storia.

Possibilità del passaggio del turno: 48%

Semifinale 2

Dom 04/01/2026 ore 20:30

MAIA MERANO - SAN MARCO ROVERETO JBR

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO - (BZ)