La prima semifinale Virtus Altogarda- Gardolo

La prima semifinale di Coppa, vedrà in scena una sorta di deja vu, il ripetersi di una partita fra due formazioni che si sono già incontrate nella fase eliminatoria, cosa abbastanza insolita per questa tipo di manifestazione.

La Virtus Altogarda di coach Di Salvatore in teoria dovrebbe partire da favorita sulla carta, in quanto è la formazione che fra le 4 qualificate, attualmente occupa la posizione più alta nel ranking regionale. Questo però non deve illudere, in quanto lo stato di salute della formazione rivana non è dei migliori, varie assenze per infortunio, Zanella in primis e Folgheraiter, oltre ai recentemente fuoriusciti Broggio e Molo, in qualche maniera esodati dal progetto della società. Nelle ultime partite di campionato la Virtus non ha di certo brillato, tre le sconfitte di seguito. Non può nemmeno tranquillizzare il recentissimo precedente nelle fase eliminatoria contro il Gardolo, quando finì con il punteggio di 80-75, ma in quel caso la Virtus aveva la panchina più lunga e con un bagaglio di esperienza maggiore. Nelle ultime partite di campionato inoltre, i senior a disposizione erano soltanto in 6 e fra l’altro con minutaggi importanti. Sulla Virtus potrà pesare il fatto di dover difendere il blasone, specie contro una formazione che naviga in una categoria sotto e senza nemmeno esserne la capolista. Le probabilità di passaggio alla finale per la Virtus sono del 55%.

A contendere un posto nella finale di Merano del 6 gennaio, sarà il Gardolo guidato dal duo Lucchini-Orempuller, che in Coppa ha dimostrato tutto il suo valore e la capacità di interpretare al meglio la formula stessa di questa formazione. Vero è che in campionato il Gardolo non sta esprimendo tutto il suo potenziale, stando in terza posizione, dietro la neo corazzata Maia Merano e alla sorprendete “cenerentola” neopromossa Alto Adige-Sudtirol. Non possiamo sapere cosa porterà la pausa natalizia alla formazione in maglia gialla, ma di certo sappiamo che storicamente il Gardolo in Coppa ha sempre voluto ben figurare e che anche in questa occasione farà di tutto per farsi valere e fare uno sgambetto alla Virtus, spesso sua concorrente proprio in questa manifestazione. Osservato speciale Dellai, i suoi missili da tre fanno paura a tutti e se in giornata si mette a prendere di mira il ferro avversario, la faccenda diventa complicata per chiunque. Da non sottovaluterete il “senatore” Gambino, le possibili soddisfazioni al volgere di un potenziale non lontanissimo fine carriera, sono un motore troppo importante nella testa di un giocatore, che potrebbe cercare soddisfazioni personali e di branco. Formazione potenzialmente al completo, c’è abbondanza di giocatori, per assurdo qualcuno rimarrà in tribuna. Probabilità di passaggio alla finale, 45% per la formazione in maglia gialla.

Semifinale 1

Dom 04/01/2026 ore 18:00

VIRTUS ALTOGARDA - BC GARDOLO

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO - (BZ)