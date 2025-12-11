Al giro di boa anche il girone Sud

Più intricata la situazione nel girone Sud della DR3 rispetto a quella del raggruppamento Nord, che al momento ha una sola padrona, qui ben tre squadre lottano per il primo posto.

Se nell’altro girone c’è una sorta di “dittatura” sportiva, in questo raggruppamento gli equilibri sono molto, forse troppo democratici. Due le formazioni in testa, il Gardolo di capitan Durak e la Virtus Altogarda dei veterani guidati dall’abile coach Ziggiotto. Le due formazioni viaggiano a pari punti, con la formazione di Trento nord in vantaggio per lo scontro diretto a favore. Ad una incollatura c’è il Valle di Cavedine, che ha già creato problemi al Gardolo stesso e si candida a tentare di andare a comporre un trio di testa. A complicare ulteriormente il tutto, vi è il fatto che il Gardolo, ha lo stesso numero di affiliazione del Gardolo in DR2, quindi non potrà accedere alla fase playoff, lasciando libero un posto alle inseguitrici.

Dietro il trio di testa, vi è un duo che insegue, formato dai Not In My House e dal JBR Rovereto, sapendo perfettamente che se ci sarà un posto per la seconda fase, ci sarà soltanto perché il Gardolo non può accedervi. Ricordiamo anche in questo caso, che ci si porta dietro il bottino accumulato con le dirette concorrenti. Se la cosa può sembrare interessante, alla lunga, visti i vari risultati sinora accaduti, servirà a favorire il Villazzano del girone Nord, che essendo imbattuto, arriverà con il tesoretto bello ricco e alla lunga peserà molto, vista anche la breve durata del girone a otto della seconda fase.

Dietro al quintetto a caccia dei 4 posti al sole, un trio composto da Acies Vigolana, Night Owls e Primiero, dove al momento l’unica certezza pare essere quella che la formazione di San Martino di Castrozza sia la meno attrezzata per un possibile attacco in classifica alle altre. Al momento Acies e Night Owls non hanno ancora giocato fra loro, quindi anche quella partita servirà a definire meglio la situazione. Bassissime le possibilità di accesso ai playoff per queste tre formazioni, fra l’altro i Night Owls non potrebbero comunque, la situazione è la stessa del Gardolo.

La classifica