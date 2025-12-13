Tredicesimo round con possibile scambio di cortesie

Vigilie più che importanti per Tecnisan Rovereto e Piani Bolzano, le cui sorti in qualche maniera si intrecciano, le eventuali vittorie delle due formazioni regionali, faciliterebbero estremamente il cammino di entrambe, ben vengano quindi gli scambi di cortesie.

Round che sulla carta sembra più che agevole per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, infatti a calcare i legni nella “Città della Quercia”, sarà la Virtus Murano, formazione che ha la metà dei punti dei roveretani, ma che è in piena lotta per la conquista di un posto playoff. Vietato sbagliare, vietato sottovalutare l’avversaria, che è proprio quello che spera per fare il colpaccio, a dare conforto a Czumbel e compagni vi è il fatto che i veneti hanno vinto una sola volta in trasferta. La formazione di Rovereto è a quattro punti dalla soglia che portò nella scorsa stagione i Piani Bolzano ai playoff, questa è forse la notizia più interessante che sta a certificare la bontà del percorso intrapreso dalla formazione guidata dal “Mago-Fuma”. Al momento pare che nelle fila roveretane non manchi nessuno.

SABATO, 13 DICEMBRE 2025 ore 20:30

TECNISAN JBR ROVERETO (10-2) - VIRTUS MURANO 1954 (4-7)

Turno non dei più facile quello dei Piani Bolzano, che in casa affrontano il Basket Salzano, formazione che naviga attualmente al secondo posto in classifica, compagna di viaggio dei roveretani. Al di là della sportività che possiamo immaginare, Rovereto tutta sarebbe più che contenta di una eventuale vittoria della formazione di coach Massai, servirebbe sopratutto a districare la situazione ingarbugliata al secondo posto, con tre formazioni a pari merito, Salzano, Conegliano e la stessa Tecnisan Rovereto. A Bolzano servono i due punti per superare Murano, che gioca a Rovereto, uno scambio di favori sarebbe utile a tutti oltre che strategico per la narrativa di lungo periodo.

DOMENICA, 14 DICEMBRE 2025 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (5-7) - BASKET SALZANO 03 (10-2)

La classifica

Panoramica del tredicesimo turno