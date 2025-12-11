Il girone Nord dopo i turni d'andata

Giunto al termine dei sei round d’andata, il girone Nord si appresta al giro di boa, con una formazione che pare già essere la padrona quantomeno del suo raggruppamento.

Il Villazzano in salsa “Macaco’s” ci coach Pizzinini, unica della categoria ancora imbattuta, ha sin qui dominato il girone d’andata, avendo già un vantaggio interessante per il ritorno, tanto che gli manca solo una vittoria per aggiudicarsi l’accesso ai playoff. Formazione solida e d’esperienza, con alcune individualità importanti, quest’anno pare la formazione da battere, come lo era l’Alto Adige-Sudtirol nella scorsa, anche se l’attuale campionato ha una formula estremamente diversa. E’ presto per fare calcoli, ma il Villazzano è la formazione da battere e che difficilmente mancherà la vittoria del suo raggruppamento. La cosa più interessante per Pizzinini e i suoi, è che i punti fatti nella prima fase, si ereditano anche nella seconda, cosa che vale molto di più se si pensa all’equilibrio che invece regna nel raggruppamento Sud.

La parte più interessante del raggruppamento viene dalle formazioni che vanno dalle posizioni 2 sino alla 4, formato da un trio composto da Blue Bear B, Paganella e la sorpresa Rotaliana.

I Blue Bear di Cesconi, paiono la formazione più attrezzata per puntare al secondo posto, ma la concorrenza è decisamente troppa, e nel girone di ritorno saranno molte le partite in trasferta. La sconfitta contro il Paganella ha pesato moltissimo, alla lunga sarà un serio handicap per la corsa al primo posto.

Del trio ne fa parte anche il Paganella di capitan Roccabruna, pari punti in classifica dei Blue Bear e al tempo stesso la formazione che ha giocato un brutto scherzo nello scontro diretto proprio ai danni della formazione di Cesconi. La sconfitta in casa della neo formazione della Rotaliana, al momento costa molto alla formazione di Lavis.

La bella sorpresa della DR3 viene dalla Rotaliana di coach Anfora, al momento nel trio a caccia del secondo posto e che ha dato del filo da torcere alla diretta rivale Paganella. Più che soddisfacente l’esordio nel mondo senior della giovanissima formazione con sede a Mezzolombardo. Certo la strenua concorrenza fra Blue Bear, Paganella e la stessa Rotaliana, serve soltanto ad accrescere il possibile strapotere del Villazzano nella futura seconda fase, se perdurasse la lotta fra loro tre e la formazione di Pizzinini uscisse indenne dal giorno di ritorno, in soldoni vorrebbe dire vincere la regular season.

Dietro la capolista e il trio di inseguitrici, c’è una sorta di “deserto”, con tre formazioni lontanissime dalle posizioni al sole e forse destinate a farsi la guerra fra di loro, cosa che nella narrativa a lungo termine, favorirà soltanto i giochi del trio Blue Bear-Paganella-Rotaliana. Al momento è difficile capire chi fra il Val di Fiemme, l’Europa Bolzano e il Maia Merano, possa accollarsi il compito di tentare di fare concorrenza al trio di inseguitrici di cui sopra. Non si prospetta nemmeno una luce su chi possa quantomeno mirare al quinto posto, l’equilibrio regna sovrano e soltanto i confronti diretti probabilmente daranno dei responsi in tal senso.

La formula prevede che le prime 4 in classifica al termine della prima fase si qualifichino alla successiva, con la notizia, buona per qualcuno e cattiva per altri, che i punti fatti con le compagne di girone, si portano appresso nella seconda fase. Al momento questa caratteristica, sta favorendo soltanto il Villazzano, che farà di tutto per fare il pieno anche nel giorno di ritorno, l’occasione è troppo ghiotta di entrare nella seconda fase con un bottino già irraggiungibile.

La classifica