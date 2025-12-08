Decimo turno decisamente negativo in C femminile

Decima giornata che vede registrare le sconfitte di entrambe le formazioni regionali, impegnate in un turno particolarmente delicato, chi su un campo difficile, e chi contro la capolista.

Trasferta amara per la Tecnoedil Trento che sul campo di Vicenza esce sconfitta con il punteggio di 68-60. Inizio di partita con Sartori particolarmente ispirata che trascina le sue in vantaggio. Le padrone di casa grazie ai canestri di Chilò agguantano le trentine e trovano il vantaggio fino al 25-21 della prima frazione. Nel secondo periodo entrambe le difese salgono di livello, ma la Trento di Omar Pedrotti riesce a ricucire il gap fino al 33-33 di metà partita. L'inizio di terza frazione è notte fonda per Trento: subisce un parziale di 10-0 che vede le padrone di casa scappare via, salvo poi accorciare il gap fino al -7 di fine periodo, 51-44. Nell'ultima frazione di gioco le trentine riescono a pareggiare il match dopo appena 4 minuti, salvo poi cedere nel finale fino al 68-60. A livello personale, da registrare la performance personale di Alice Sartori, a segno con 15 punti. Poco sotto la doppia cifra, un duo formato da Manuela Rech e Teona Pop Stojanova, entrambe a quota 9.

Il Charly Merano, in evidente emergenza di formazione, deve lasciare il passo alla capolista Leobasket, ma vendendo carissima la propria pelle. Meranesi che in panchina anche in questo turno vedono il sostituto coach Nini Scwienbacher e un’eroica Arianna Pistore che torna in campo dopo l’infortunio all’ultimo minuto del derby con Trento. Ospiti che da subito si fanno sentire, 0-5 iniziale. Il ghiaccio lo rompe la tenace Pistore, con due liberi dalla lunetta, poi Di Blasi piazza il colpo d’avvicinamento. Sempre Martina Di Blasi firma quello che poi a bilanci chiusi risulterà l’unico vantaggio del Charly nella serata, 6-5. Avversarie che ripartono, ben presto sul 6-13. Una tripla di Pistore per provare a recuperare, ma il primo parziale si chiude sul 11-16. Buon vantaggio iniziale delle ospiti venete, le quali si portano sul +7, poi Martina Di Blasi firma il 17-22. Con una tripla le ospiti trovano il vantaggio in doppia cifra, ma le uova nel paniere gliele rompe la tripla griffata Pistore, 20-27. A metà partita le due squadre arrivano sul punteggio di 21-29. Dopo l’intervallo, iniziale strappo delle ospiti, Di Blasi prova ad arginare con il suo 23-33. Accelera la fuga avversaria, tanto da toccare il pericoloso +23. Camilla Travaglia dalla lunetta ricuce per quello che può. Il terzo parziale si chiude sul 28-50. Ultimo quarto più equilibrato, i due canestri in successione di Martina Di Blasi servono ad arginare la fuga. I canestri di Travaglia e Pistore servono da segnale alle meranesi per ribadire che nonostante l’emergenza il match non è terminato. Si gioca in equilibrio, il largo vantaggio aiuta l’inerzia verso il finale, che si chiude con il definitivo 48-68, complice anche una tripla avversaria di Benedetta Storti che rovina la rimonta meranese. A libello personale, Martina Di Blasi a segno con 17 punti, seguita da un’eroica Arianna Pistore a quota 11 e da Camilla Travaglia con 10. La forza della capolista, le emergenze di panchina meranesi, soltanto otto le ragazzi iscritte a referto, hanno pesantemente condizionato l’esito finale.