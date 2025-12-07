Anche per il Lagorai arriva una sconfitta

Decima giornata fatale per tutte e tre le formazioni trentine, infatti nel posticipo della domenica, anche i Lagorai Wolves devono lasciare il passo al Basket Est Veronese avversari, cedendo nella seconda parte del match.

L’iniziativa iniziale è degli ospiti della formazione veronese, Bellotti su iniziativa personale trova pareggio e pure il vantaggio. Equilibrio fra le due formazioni, è il canestro firmato Di Tommaso che manda in vantaggio la formazione di Civezzano, 10-9, poi Della Pietra allunga con una tripla. Ulteriore allungo con il cecchinaggio dalla lunetta da parte di Di Tommaso, 15-9. “Lupi” che gestiscono bene il primo parziale, chiudendo bene sul punteggio di 25-16. Pericoloso break iniziale degli ospiti, che costringono coach Bianchi al timeout sul 25-20, tesoretto del primo quarto messo in discussione. E’ la tripla di Paolo Iobstriabizer che dona ossigeno prezioso, 28-23, i liberi di Della Pietra fanno altrettanto. Bella, quanto preziosa, iniziativa familiare da parte di Paolo Iobstraibizer prima e la tripla di Filippo poi, per il 40-31. Trentini che assaporano la doppia cifra, ma dura molto poco, i quattro punti finali degli ospiti veneti portano il punteggio a metà partita sul 45-39.

Partenza a razzo nel Q3 per il Lagorai, Paolo Iobstraibizer seguito da Parigi, nuovamente +10, ma il veronese Baldo si ripete in meno di un minuto, riaprendo il match. Una tripla avversaria firmata Bovo crea qualche problema al bilancio. Ippedico prova a prendere in mano la situazione, ma gli ospiti giocano un ottimo parziale, estremamente efficace, specie con il reparto difensivo. Di fatto i pochi punti messi a segno dalla formazione di Civezzano permettono agli ospiti di trovare il vantaggio, la tripla di Quadrelli è il momento delicato del match, alla mezz’ora il punteggio è di 56-59. Con l’ultimo parziale, la tripla iniziale di Ippedico serve a trovare il pari, poi sarà quella di Paolo Iobstraibizer a far mettere nuovamente il naso avanti ai “lupi”. La gioia dura pochissimo, ospiti che fuggono nuovamente, i due liberi di Filippo Iobstraibizer, poi i cinque punti di Della Pietra riaprono totalmente il match, 72-70. Paolo Iobstraibizer firma il +4, la sua tripla successiva ne ribadisce il vantaggio a meno di 4’ dal termine. Ci mettono poco gli ospiti, circa due minuti, a trovare il pari, mandando Bianchi a chiedere il timeout. Con i liberi ben piazzati gli ospiti trovano i vantaggi finali, riuscendo un po’ inaspettatamente a chiudere sul definito 77-82, massimo vantaggio dei veneti nella serata. A libello individuale, Paolo Iobstraibizer a segno con 20 punti, bene Della Pietra con 18 e Filippo Iobstraibizer a quota 11. Seconda sconfitta stagionale in campionato per il Lagorai, che momentaneamente deve dire addio alla testa della classifica, con Creazzo ora in testa in solitaria.