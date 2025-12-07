I Piani Bolzano inseguono per tutto il match

Sconfitta non netta quella in trasferta per i Piani Bolzano, che sul campo dell’Omas Albignasego ben figura, rischiando sul finire di piazzare il colpo gobbo, non fosse stato per il primo parziale negativo.

Apre Mokoi, che piazza quello che poi sarà l’unico vantaggio bolzanino della serata. I padroni di casa recuperano subito e si portano in vantaggio, la formazione di coach Massai costretta ad inseguire, con la tripla di Mascaro si portano sul -4, ma sul finale del parziale si vedono solo i veneti a canestro, primo parziale in archivio sul 23-14. Una brutta Bolzano nel primo parziale, ma che apre con il canestro di Triggiani nel Q2. Un ottimo momento arriva arriva dai canestri di Triggiani e Dieng, 28-21, che più tardi replicano se stessi per il -6. Gap ulteriormente ridotto dalla tripla di Triggiani e il canestro di Mazzei, 32-30. A metà partita il punteggio è di 38-33, divario di 4 lunghezze recuperato, partita riaperta.

Terzo parziale tiratissimo, ritmo alto, tanti punti per parte, padroni di casa che non riescono a chiudere come avrebbero potuto sperare dall’esito del primo parziale. Veneti che si portano anche sul +8, mia la tripla di Dieng e i liberi di Triggiani portano al 49-46. Spunto finale da parte dell’Albignasego, che si porta sul +6, 61-55, ma tutto è ancora da decidere. Zuccato riduce in apertura dell’ultimo parziale, ma poi i veneti si riprendono. Divario costante che viaggia tra i +6 e i +9 punti, con un momento da doppia cifra che costringe Massai al timeout sul 72-62. Mascaro risponde alla chiamata alle armi, infila una tripla, lo segue Dieng, ne consegue il timeout avversario sul 72-67 a 25” dal termine. Non succede più nulla di clamoroso, salvo un libero per i padroni di casa verso il termine e la partita si chiude sul definitivo 73-67. A livello personale, Dieng a segno con 15 punti, Vittorio Triggiani con 11 e Mascaro a quota 10. Sono mancati i due punti, ma non il coraggio e la voglia di vincere da parte dei bolzanini. Non fosse stato per il primo quarto con un bilancio nettamente negativo, sarebbe stata sicuramente un’altra partita.