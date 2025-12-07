Impresa dell’Alperia, espugna Matelica e batte la capolista

Le biancorosse espugnano con autorità il campo della Halley Thunder Matelica per 59-68 e tengono aperta la corsa per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, quando mancano ancora tre partite al termine del girone di andata.

Avvio positivo per il BCB, poi Matelica ribalta e all’intervallo conduce 31-28. Ma nella ripresa la squadra di coach Romano da uno strappo importante: difesa aggressiva, presenza fisica e grande lucidità in attacco firmando un terzo quarto strepitoso (7-28 il parziale).

Nel quarto periodo Matelica reagisce con orgoglio e riesce a rientrare fino al -3, riaccendendo la partita. È però la tripla dall’angolo di Schwienbacher a spezzare definitivamente la rimonta marchigiana e a blindare un successo esterno di enorme valore.

Serata da incorniciare per Alessia Egwoh, monumentale: 24 punti, 11 rimbalzi e dominio totale vicino a canestro. In evidenza anche Cecili (11 punti e 5 assist), Manzotti (13 punti), e una prova di squadra compatta e matura che è stata determinante anche con tanto lavoro oscuro, che magari non entra nelle statistiche ma fa la differenza.

Il tabellino

Halley Thunder Matelica - Alperia Basket Club Bolzano 59-68 (8-13, 31-28, 38-56, 59-68)

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak* 6 (1/5, 1/3), Cabrini 5 (1/2, 1/5), Bacchini* 6 (1/7, 1/6), Chiovato 2 (1/4 da 2), Battellini NE, Gramaccioni* 7 (2/5, 1/3), Zamparini NE, Lo Russo NE, Bonvecchio* 16 (6/10, 1/2), Lizzi 7 (1/2, 1/1), Offor, Pilakouta* 10 (4/11 da 2). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/47 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 41 15+26 (Pilakouta 12) - Assist: 14 (Gramaccioni 5) - Palle Recuperate: 7 (Gramaccioni 3) - Palle Perse: 11 (Gramaccioni 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 11 (1/2, 3/6), Schwienbacher* 5 (1/3, 1/2), Malintoppi 2 (1/2, 0/3), Egwoh Alessia* 24 (6/11, 2/2), Gualtieri 2 (1/3, 0/3), Manzotti* 13 (3/7, 2/7), Koleva* 7 (2/4, 1/5), Flaim NE, Zaman NE, Toffolo F. 4 (2/3 da 2). Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 17/35 - Tiri da 3: 9/28 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 43 12+31 (Egwoh 11) - Assist: 13 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 4 (Cecili 1) - Palle Perse: 12 (Malintoppi 4)

Arbitri: Antimiani S., Formica L.