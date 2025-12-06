Sabato amaro per San Marco e Virtus

Anticipo di sabato della decima giornata amaro per le formazioni trentine, che si vedono sfilare la vittoria in entrambe i casi, nonostante la buona volontà e l’andamento dei due match che avevano momentaneamente illuso.

Una Virtus Altogarda decimata dagli infortuni, regge per 30 minuti alla capolista Creazzo, dovendo lasciare il passo nell’ultimo quarto. Madella apre le danze, poi gli ospiti si portano in vantaggio sul 2-5. Un libero di Martinatti e il canestro di Lavezzari portano al pareggio. Nuovo sorpasso da parte di Creazzo, poi arriva l’ottimo momento break con le due triple di Lever e il canestro di Potrich, 13-9, veneti costretti al timeout. Ospiti che trovano il pareggio con un doppio canestro di Forner. Lavezzari piazza una tripla per il sorpasso. Più avanti l’argentino si ripete per il 21-17. Il primo parziale è chiuso ancora da una suo canestro, ci si ferma sul 27-21. In equilibrio la partenza del Q2, poi con le incursioni di Marchini, i veneti si portano a vista, 34-32, costringendo Di Salvatore al timeout. Sono le azioni di Lavezzari e Potrich a sbloccare e ridare speranza, 39-32. Madella dalla lunetta e Martinatti, con un canestro e con un doppio viaggio ai liberi, portano il punteggio sul 45-32. Si arriva a metà partita sul punteggio di 47-37, un buon margine che viste le numerose assenze ha dell’eroico.

Martinatti apre dopo la pausa lunga, ripetendosi poco dopo per arginare 6 punti piazzati dagli ospiti, 51-45. Ospiti che si fanno pericolosi, Lavezzari per fortuna piazza un colpo dei suoi per tenere a bada gli avversari. Si avvicinano gli uomini di Creazzo, tanto da arrivare a -1, timeout per i rivani. Arriva il fatidico sorpasso nel finale, alla mezz’ora di gioco siamo sul 55-56, la Virtus nel terzo parziale ha messo a segno soltanto 8 punti. Ultimo quarto che si apre con il canestro dell’under Moreno Leocadio al suo esordio, e contro sorpasso. Parte lo show degli ospiti, scappano sino al 57-69, la benzina pare essere finita. Digiuno interrotto da Martinatti, ma ospiti in doppia cifra ormai. Lavezzari ci prova ancora, poi arrivano anche i punti dell’altro under Ben Dhia, ma la partita pare ormai compromessa, 66-80 a 2 minuti e mezzo dal termine. Partita che si chiude sul punteggio finale di 68-88, massimo vantaggio generale del match. A titolo personale, Lavezzari a segno con 22 punti, seguito da Martinatti con 16. Ben augurante l’esordio di Leocadio, 6 punti per lui e i 5 punti di Ben Dhia in soli 4 minuti in campo. Virtus come già annunciato e detto, decimata dagli infortuni, soltanto 9 giocatori in campo, di cui un under mai entrato, sei soltanto i senior che si potevano schierare in questo incontro.

San Marco Rovereto che sul campo della diretta concorrente Leobasket Lonigo, prova a metterle pressione, in parte riuscendoci, ma vedendo scappare nel finale i veneti. Padroni di casa che aprono le ostilità, ma Villa piazza una tripla, poi seguito da Brancaccio per il 4-5. Reazione dei padroni di casa, che costringono al timeout Franceschini sul 10-5. Rosignoli risponde alla chiamata alle armi, poi i veneti ripartono. Villa riduce il gap, 13-9. Traore e Villa firmano i canestri per ridurre lo svantaggio, 20-13. Dorigotti prima e poi Rosignoli per rientrare in gioco e il primo parziale si chiude sul 22-17. Dorigotti apre al meglio il Q2, poi si ripete e il punteggio si modifica sul 26-21. Sono le due triple in successione di Dorigotti a cambiare il ritmo nel gioco roveretano, 29-27, padroni di casa in affanno ora. Ancora lui costringe al timeout i veneti sul 30-29. Rella firma il sorpasso e poi dalla lunetta un secondo capovolgimento di fronte, 32-33. Rella non è da meno, tripla e canestro, 34-38 e Lonigo che chiede un minuto di riflessione. E’ il momento roveretano, firmato Rella e Vinante, che con una tripla porta il punteggio a 34-43. Rosignoli sul finire del Q2, manda le formazioni all’intervallo di metà partita sul 35-45, ottimo parziale giocato dagli uomini di Franceschini.

Nel Q3 Villa risponde subito ad un libero piazzato dai padroni di casa, poi Pedrotti lo imita per due volte, 38-51. Villa c’è e allunga sul +15. Veneti che piazzano 6 punti di seguito, Rella risponde per il 45-55. Sfuriata offensiva dei padroni di casa, che costringono al timeout sul 51-55. padroni di casa che riprendono in mano la situazione, nonostante i liberi ben piazzati di Dorigotti, chiudono il Q3 con il punteggio di 62-60. Nell’ultimo parziale, con un libero Rella fa mettere il naso avanti ai suoi, poi imitato da Vinante per il 62-64. Padroni di casa che riprendono in mano la situazione, saranno la tripla di Dorigotti e il canestro di Rella ad acciuffare il pari, 69-69. Con i canestri di Danese i padroni di casa si portano avanti e arrivano al +10. Dopo il timeout, la tripla di Dorigotti per il 79-72, ma poi riparte il martellamento da parte di Lonigo, che prende il largo e va a chiudere con il punteggio definitivo di 86-74. Nona sconfitta di seguito per la formazione roveretana, sempre più in ultima posizione. A livello personale, Dorigotti gioca un ottimo match, 26 punti personali, lo segue un Rella più convincete che mai, 19 a referto. In doppia cifra anche Villa a quota 11.