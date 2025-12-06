Vigilie difficili per Virtus e San Marco

Decimo round che forse sinora è il più delicato per le tre formazioni provinciali impegnate nel campionato di DR1. Tre sfide dai sapori molto diversi, tre sfide da vincere assolutamente.

Sabato non per nulla tranquillo quello per la Virtus Altogarda, che fra le mura di casa affronterà la co-capolista Creazzo, che visiterà Riva del Garda con velleità importanti se non vuole farsi superare dal Lagorai. Partita molto delicata, per entrambe, ma sopratutto per i rivani. Peseranno le assenze nella formazione di coach Di Salvatore, la fortuna non è dalla parte dei trentini in questa fase della stagione, gli infortuni iniziano a pesare, Folgheraiter, Dallaserra, Zanella e anche Molo non faranno parte della partita, e le loro assenze peseranno molto. Anche Amedeo Madella sarà fuori all’ultimo, quindi formazione rivana che schiererà soltanto 6 senior. Oltre a queste, pesa anche la strana esclusione di Broggio da alcuni turni a questa parte, non sembra il momento adatto per escludere giocatori d’esperienza dalla panchina.

SABATO, 06 DICEMBRE 2025 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (3-5) - BASKET CREAZZO (7-2)

Turno delicatissimo per il San Marco Rovereto di coach Franceschini, che in ultima posizione andrà ad affrontare il Leobasket di Lonigo, formazione che a differenza delle passate stagioni, non se la passa benissimo, una sola posizione avanti al fanalino di coda roveretano. Roveretani che vengono da otto sconfitte di seguito, serve una svolta per spezzare l’isolamento in fondo al gruppo. Un pò meglio i veneti, una vittoria negli ultimi tre turni. Medie per i roveretani di 75 punti partita in attacco e 87.2 punti subiti in difesa. Lonigo ha medie di 71.1 in attacco, mentre la difesa subisce 78.1 punti per partita. Inutile dire per i roveretani servono i due punti in trasferta per uscire dall’ultima posizione e intrufolarsi nella bolgia di quelle fuori dai playoff.

SABATO, 06 DICEMBRE 2025 20:30

LEOBASKET 98 (2-7) - SAN MARCO ROVERETO (1-8)

La più tranquilla è forse la formazione dei Lagorai Wolves di coach Bianchi, che in casa affronta il Basket Est Veronese, che comunque naviga in ottima posizione e che da neopromossa può dirsi soddisfatta del cammino sinora affrontato. Domenica sera c’è in palio la permanenza in prima posizione o dover scendere in seconda per la formazione di Civezzano, salvo favori che potrebbero arrivare dalla sponda rivana già il sabato sera. “Lupi” con medie di 80.4 in attacco e di 64.5 in difesa. Veronesi con il miglior attacco stagionale, 87.1, la difesa invece non è fra le più efficaci, 78.3 a partita. Non sarà una partita semplice, i due punti in palio sono fondamentali per entrambe, nessuno vuole rinunciare alla propria posizione in questo momento, sopratutto in previsione della pausa natalizia. Tre vittorie di seguito per il Lagorai, mentre lo stato di forma degli ospiti è di due vittorie e una sconfitta negli ultimi tre turni.

DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025 18:30

LAGORAI BASKET (7-1) - BASKET EST VERONESE (6-2)

La classifica

La panoramica del decimo turno