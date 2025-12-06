Turno di possibili soddisfazioni in C
Il dodicesimo round in serie C, ha un programma che potrebbe riservare piacevoli sorprese per le due formazioni regionali, a patto di non commettere passi falsi.
La Tecnisan Rovereto, creatura che naviga agevolmente in seconda posizione in classifica, forgiata dal suo demiurgo Fumagalli, dopo aver battuto la capolista Roncaglia, in piena emergenza di formazione, va a visitare il Jolly di Santa Maria di Sala. Veneti che viaggiano nella parte di classifica a ridosso della zona playoff, il colpo gobbo farebbe loro troppo comodo. Per contro, ai roveretani servono due punti per consolidare la posizione di vertice e mettere in seria pressione la leadership del duo Salzano-Roncaglia. Buone notizie dal reparto infermeria, sembra non manchi nessuno per questo match.
SABATO, 06 DICEMBRE 2025 21:00
JOLLY BASKET (5-6) - TECNISAN JBR ROVERETO (9-2)
Trasferta delicata quanto cruciale quella dei Piani Bolzano in quel di Albignasego, attualmente ottava forza in campionato come i bolzanini e che ovviamente venderà cara la pelle per mantenere la posizione in classifica. Punti che servono alla formazione di Massai anche per districare la situazione ingarbugliata della parte medio bassa della classifica, attualmente sette inquilini navigano in soli 4 punti, vincere in questo turno serve anche per mettere ordine. Alla formazione altoatesina, l’eventuale vittoria roveretana farebbe più che comodo in questo momento.
DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025 18:00
OMAS ALBINGNASEGO (5-6) - BASKET PIANI BOLZANO (5-6)