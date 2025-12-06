Decimo turno insidioso per le due formazioni regionali

Turno non semplice per le due formazioni regionali nella decima giornata del girone d’andata. Se Trento affronta l’insidiosa trasferta di Vicenza, Merano sfida in casa la capolista.

Turno che sulla carta sembrerebbe agevole per la Tecnoedil Trento di coach Omar Pedrotti, che in classifica lotta per consolidare il proprio secondo posto. In trasferta contro il Vicenza, squadra che cerca punti per togliersi dal pantano della zona playout. Vicentine che come le trentine, vengono da tre successi di seguito, non bisogna assolutamente sottovalutare questo fattore, che potrebbe rivelarsi determinante nel breve termine. Trentine con media offensiva di 62.6 e difensiva di 51.3. Se le vicentine non hanno una media offensiva strepitosa, 51.6 punti a partita, la difesa è il suo forte, soltanto 49.9 punti subiti, nonostante le sei sconfitte subite sinora. L’eventuale vittoria delle trentine, le lancerebbe in maniera inconfutabile nel trio di testa. Nel frattempo, dall’infermeria si iniziano ad intravedere i tempi di recupero per Arianna Nicolini, infortunatasi al crociato ad inizio di stagione, verso fine stagione riuscirà a rientrare per gli allenamenti.

DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025 18:00

A.S. VICENZA (3-6) - TECNOEDIL TRENTO (7-1)

Turno domenicale anche per il Charly Merano, che fra le mura amiche se la vedrà contro la capolista Leobasket, ancora imbattuta in questa stagione. Compito difficile di certo, vero che torna probabilmente in panchina il suo coach Travaglini, ma dovrà fare a meno della sua marcatrice più prolifica, Arianna Pistore, infortunatasi nell’ultimo minuto di gioco nel derby regionale contro la Tecnoedil Trento la scorsa settimana. Nelle ultime tre sfide, una sola vittoria per le meranesi, contro le tre su tre della capolista in solitaria. Medie statistiche di 63 in attacco per le meranesi contro i 57.3 in difesa. Ben diversi i numeri per le venete, 73.5 in attacco, ma la difesa è sicuramente il suo punto d’eccellenza, soltanto 47.1 punti subiti a partita. Non nascondiamoci dietro a un dito, non sarà un treno facile, ma scontare l’assenza della Pistore proprio in questo turno potrebbe alla lunga risultare positivo.

DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025 19:00

CHARLY BASKET (6-3) - LEOBASKET 98 (8-0)

La classifica

Panoramica del decimo turno