La Dolomiti Energia torna a giocare per i due punti ad Ulm

Tornano in campo giovedì sera (ore 19) dopo dieci giorni di pausa i bianconeri della Dolomiti Energia Trentino, attesi dalla trasferta di Ulm nel Round 9 di BKT EuroCup. Quella in Germania sarà una gara di grande peso, anche perché rappresenta l’ultimo appuntamento del girone d’andata della competizione. Le due squadre arrivano a questo incrocio molto vicine in classifica: Trento è a quota tre vittorie e cinque sconfitte, mentre Ulm viaggia in perfetto equilibrio sul 4–4. Un successo permetterebbe ai bianconeri di agganciare i tedeschi e rientrare nella zona playoff. Trento e Ulm condividono inoltre una forte attenzione allo sviluppo dei giovani talenti: negli ultimi anni il club tedesco ha portato diversi giocatori al Draft NBA, tra cui Ben Saraf, Noah Essengue, Juan Núñez, Pacôme Dadiet e Killian Hayes. Anche sul piano dei risultati Ulm si è affermata con continuità, raggiungendo la postseason in tre delle ultime quattro edizioni dell’EuroCup e consacrandosi in Bundesliga, dove ha vinto il titolo nel 2022-23 e nella scorsa stagione è arrivata a un passo dal bis, arrendendosi soltanto in gara 5 al Bayern Monaco.

La Dolomiti Energia Trentino torna in campo dopo la sosta FIBA e la convincente vittoria casalinga contro Treviso, chiusa 81-68 grazie a una prestazione difensiva di alto livello. I bianconeri arrivano alla sfida dopo dieci giorni senza partite ufficiali, un periodo utile per ricaricare le energie e in cui Andrej Jakimovski e Jordan Bayehe hanno brillato con le rispettive nazionali: il primo ha viaggiato a 25.5 punti e 8 rimbalzi di media nelle due gare di pre-qualificazione a EuroBasket 2029, mentre il secondo ha chiuso con 10 punti e 7.3 rimbalzi di media nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027. Dopo qualche giorno di riposo, la squadra si è ritrovata venerdì scorso e da martedì ha potuto lavorare con il roster finalmente al completo: sarà infatti la prima volta dal Round 1 di EuroCup contro Bourg-En-Bresse che l’Aquila avrà tutti gli effettivi a disposizione. Questa trasferta europea apre una lunga settimana lontano dalla BTS Arena: dopo Ulm, i bianconeri giocheranno a Milano domenica 7 dicembre alle 18:00 e poi martedì 9 dicembre alle 19:30 sul parquet di Bourg-en-Bresse.

In EuroCup la Dolomiti Energia segna 79 punti di media, con il 50.5% da due, il 26.2% da tre e il 73.7% ai liberi. È la terza miglior squadra del torneo a rimbalzo (38 a partita) e la prima per rimbalzi offensivi (14.4). Sul piano difensivo subisce 88.1 punti di media, concedendo il 57% da due e il 34% dall’arco.

Gli avversari

Ulm, proprio come i bianconeri, dopo l’ottima stagione scorsa ha rinnovato molto il proprio roster, vedendo diversi giocatori salire in EuroLeague e portando Ben Saraf e Noah Essengue fino al Draft NBA. La continuità, però, è rimasta in panchina: il coach americano Ty Harrelson è stato confermato e continua a proporre un basket ad alto ritmo, basato su un gioco corale che rende i tedeschi estremamente pericolosi. In cabina di regia Ulm può contare su Waidemann, alla sua seconda stagione nel club: è un grande difensore, sta tirando molto bene da tre ed è efficacissimo in penetrazione. Al suo fianco c’è Mark Smith, creatore di gioco di primo livello che conosce già la Bundesliga grazie all’ottima annata a Göttingen nel 2022-23, e Len Schoormann, altro profilo che porta esperienza nel campionato tedesco. Il reparto esterni è ricco di tiratori: il danese Tobias Jensen, talento 2004 alla sua quarta stagione a Ulm; Thomas Klepeisz, da sei anni una colonna del club; e i giovani Joel Cwik, Namori Omog e Teo Milicic, che completano le rotazioni sul perimetro. Tra le ali spicca Christopher Ledlum, realizzatore di altissimo livello che sta viaggiando a 18.6 punti e 7 rimbalzi di media. Accanto a lui ci sono il giovane italiano Diego Garavaglia, classe 2007 cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e reduce dal bronzo europeo U18 insieme a Patrick Hassan (dopo l’argento mondiale U17 dell’anno precedente), Alec Anigbata (2004), Mohamed Diakite (2007), atleta di grande fisicità, e Meissa Faye. Il reparto lunghi è composto da giocatori che sanno aprire il campo: Malik Osborne, lungo fisico che sta tirando con il 45% da tre; Christian Sengfelder, a 10.4 punti di media e con il 40% dall’arco; e il giovane Endurance Aiyamenkhue.

Dal punto di vista statistico, Ulm produce 87 punti a partita con 17.4 assist, tirando con il 51.6% da due e risultando la terza miglior squadra della competizione da tre punti (39.7%). Ai liberi viaggiano sul 78.7%, seconda percentuale dell’EuroCup. A rimbalzo catturano 31.8 palloni di media (20.5 difensivi e 11.3 offensivi). In difesa subiscono 94.5 punti a partita, concedendo il 61.1% da due e il 40.5% oltre l’arco, e sono la sesta miglior squadra per palle recuperate con 7.9 rubate a gara.

