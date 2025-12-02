Chi scende e chi sale in DR1 a novembre

Sicuramente il mese di novembre è stato foriero di emozioni per le tre formazioni trentine impegnate nel campionato di DR1, anche se soltanto una può dirsi pienamente soddisfatta del percorso mensile.

Sicuramente un ottimo mese per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, quattro su quattro, fra l’altro tutti successi senza ombre. La formazione di Civezzano è passata dalla seconda alla prima piazza in classifica, in condivisione con Creazzo, data da tutti come la favorita, ma che è stata battuta proprio dai trentini in questo mese. Se 30 giorni fa la zona fuori dai playoff era a 6 punti, ora è a 8, ottima notizia anche questa.

La Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, ha trovato le prime vittorie, tre precisamente, contro un’unica sconfitta. L’arrivo di Lavezzari ha portato sicuramente qualità, quello che serve in futuro è la continuità. A livello di posizioni, la formazione di Riva del Garda, passa dalla scomoda tredicesima posizione alla settima, in zona playoff, ma in compagnia di due scomodi concorrenti, Bear Isola e Isola della Scala.

Mese complicato invece per il San Marco Rovereto, che nel mese di novembre ha collezionato 5 sconfitte nel medesimo numero di incontri. La formazione di coach Franceschini è scesa di una posizione in classifica, ora ultima, ma la cosa che più preoccupa è che si trova da sola. La zona playoff è distante 4 punti, non sono tanti, serve sicuramente un’inversione di marcia, ma il calendario di dicembre non è dei più semplici.

Se il balzo in avanti più importante lo ha fatto la Virtus Altogarda, scalando 6 posizioni, la peggior performance del mese è quella del Nuovo Argine di Vicenza, quattro posizioni in meno, una sola vittoria e tre sconfitte nel mese.

La classifica