Villazzano padrona del girone d’andata e unica imbattuta

Settimo e ultimo turno d’andata per la DR3, dove se nel girone nord pare esserci un’unica padrona, in quello sud si va formando un duopolio fra Gardolo e Virtus Altogarda.

Girone Nord

Ottimo e preziosissimo colpo della Rotaliana di coach Anfora, che battendo la diretta concorrente Paganella di capitan Roccabruna, si inserisce così nell’affollata lotta al secondo posto del girone. “Squali” che partono meglio, il primo parziale va in archivio sul 12-14. E’ nella seconda frazione che i padroni di casa di Mezzocorona impongono un ritmo sostenuto e il Paganella deve cedere terreno, 28-24 a metà partita. L’intervallo porta energie e idee agli ospiti, così tante che riescono a mettere in crisi la strategia dei padroni di casa, alla mezz’ora di gioco il tabellone indica il punteggio di 43-45. Decisivo l’ultimo parziale, decisiva la freddezza della Rotaliana, che non dispera per il recupero avversario e gioca un parziale autorevole, nonostante le energie minori, andato a chiudere sul definitivo 56-54. Nelle fila delle Rotaliana, Selber in spolvero, per lui quota 22, bene anche Ciancimino a segno con 18. Bilanci personali meno vistosi nel Paganella, Annesanti unico in doppia cifra con 13 e Baldo lo segue con 9.

Derby a tutti gli effetti e per vari motivi quello fra i Blue Bear di Cesconi e il Villazzano targato Pizzini. Padrini di casa che provano a partire forti, ma gli uomini in maglia rosa-nero mimetica non scherzano, tanto che tentando da subito di portarsi sulle dieci lunghezze e comunque chiudendo il primo quarto con il punteggio di 12-19. Orsi pericolosissimi nel Q2, anche la proverbiale pazienza di Pizzini scricchiola, il divario è azzerato e a metà partita il punteggio è di 33-33. Partita che si fa nervosa, qualcuno lascia il campo per i cinque falli commessi, ma di fatto il Villazzano ritorna a stare avanti, 46-48 alla penultima sirena. Decisivo l’ultimo parziale, i Blue Bear incappano nella “sagra dei tiri sul ferro”, gli errori sono molti, Orellana è imbrigliato dalla difesa del Vilazzano, se poi Valla Jr si scopre anche tiratore da tre, i guai crescono a dismisura e la partita si chiude sul definitivo 51-61, per un soffio non si verifica il punteggio della “profezia di Valla senior”, che assiste dalle tribune. Fra gli "orsi”, Zobele e Maino vicini alla doppia cifra, entrambe a quota 9. Nelle fila del Villazzano, bene Martemucci con 15, Passerini sempre determinante con 12 punti, Valla Jr manca di nulla la doppia cifra, 9 punti nella serata, ma che bastano per lanciare in perfetta solitudine il Vilazzano, unica imbattuta in DR3 in questa stagione.

Prima vittoria stagionale per l’Europa Bolzano, che sul campo della diretta rivale Val Di Fiemme, assapora il dolce sapore del successo sul campo di Predazzo. Partono bene i padroni di casa guidati da coach Melini, avanti per 12-9 dopo il primo parziale. Nel secondo periodo, i bolzanini si fanno più pericolosi, capaci di recuperare terreno e mettere il naso avanti, 27-29 a metà partita. Anche dopo l’intervallo, prosegue il buon momento dei “vichinghi”, capaci di allungare, alla mezz’ora di gioco si portano sul 38-45. Ultimo parziale movimentato, con padroni di casa che tentano il tutto per tutto per ridurre il gap, in parte riuscendoci, ma mancando l’obiettivo finale e la partita si chiude sul definitivo 55-59, che premia la resilienza bolzanina. Nel Val di Fiemme, in doppia cifra soltanto Gianchetta, autore di 21 punti, a distanza Vanzetta a quota 9. Nelle fila bolzanine, Micera a quota 19, Stojljkovic a 15, De Castro con 12.

Girone Sud

Senza storia e con un divario fra i più pesanti nella storia delle minors regionali, la vittoria del Gardolo ai danni del Primiero. Parte fortissima la formazione guidata da Durak, subito avanti per 37-2 al termine del primo parziale. Meno ritmato, ma ugualmente pesante anche il Q2, 60-6 a metà partita, match chiaramente a senso unico. Dopo l’intervallo, c’è un tentativo timido da parte della formazione di capitan Scalet di provare ad impensierire la difesa avversaria, ma nel frattempo il reparto offensivo del Gardolo non sta a guardare. La breve riscossa del Primiero dura poco, il Gardolo si porta sul punteggio di 85-15. Q4 con il Gardolo che vuole naturalmente portarsi oltre quota 100, la vittoria non può essere messa in discussione. Match che termina con il pesante 118-21, per un pelo i giocatori in giallo non hanno toccato la tripla cifra di differenza. Fra i padroni di casa, Bortolin inarrivabile, suoi 39 punti, senza nemmeno una tripla. In doppia cifra seguono Ravanelli con 17, Marri a 16, Ndria a quota 13 a Franza con 10. Nl Primiero, in doppia cifra Partel, autore di 11 punti.

La Virtus Altogarda di Ziggiotto non è da meno, infatti vincendo contro una possibile diretta concorrente rappresentata dal Valle di Cavedine, si prende il palcoscenico, dividendolo proprio contro il Gardolo. Formazione di Vezzano che parte bene e per nulla timorosa, 13-18 il primo parziale. E’ nel Q2 che si nota la verve dei rivani, i quali prendono attivamente in mano la partita, tanto che a metà partita si portano sul 34-26. Dopo l’intervallo prosegue la percussione attuata dai padroni di casa, il gap si allunga, 54-40 alla penultima sirena. Nell’ultima frazione di gioco, pericolosissima rimonta attuata dal Valle di Cavedine, capace di mettere in serio pericolo la difesa avversaria, che accoglie con gioia il suono della sirena finale, le cose si stavano mettendo molto male, match che termina con il definitivo 61-55. Detoni nella fila rivane l’uomo del match, suoi 14 punti, lo segue Tobaldi a distanza con 9. Nel Valle di Cavedine, i più prolifici Bortolotti con 11 e Forti a quota 9.

Netta l’affermazione dei Not In My House di coach Zacco, che vince il confronto diretto con la concorrente JBR Rovereto. Roveretani che partono meglio dei padroni di casa, anche se il primo parziale risulta in definitiva equilibrato, 13-14 dopo i primi 10’ di gioco. Equilibrio che regna sovrano ancor più nel Q2, distanze invariate, 22-23 a metà partita. E’ con la seconda parte del match che cambia la musica, padroni di casa che imprimono un ritmo più veloce nel Q3, alla penultima sirena il punteggio è di 33-29. Ritmo che accelera in favore ancora dei padroni di casa nell’ultimo parziale, cha piazzano la zampata che vale il definitivo 51-39, che al momento vale il terzo posto in classifica. Fra i “gufi”, Orempuller a quota 15, più distanziato Martelli con 9. Nelle fila roveretane, Vudgalic autore di 10 punti, Vettori si ferma a quota 8.