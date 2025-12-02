E' la Tecnoedil Trento ad aggiudicarsi il derby

Nel nono turno del campionato di serie C femminile, spicca la vittoria casalinga nel derby regionale della Tecnoedil Trento ai danni del Charly Merano.

Charly che parte senza il suo coach, Travaglini, azzoppato da un malanno di stagione, sostituito in panchina da "Nini" Swienbacher, che non ha bisogno di presentazioni. L'inizio del match è favorevole per le padrone di casa, ma Pistore e Di Blasi tengono a galla la compagine meranese chiudendo la prima frazione sul 23-16. Nella seconda frazione di gioco le ospiti accorciano lo svantaggio, con le padrone di casa che faticano a segnare, chiudendo il periodo sul 34-31. Nella terza frazione di gioco la Tecnoedil Trento chiude il match, concedendo solo 3 punti alle avversarie e segnando con continuità allungando sul punteggio fino al 57-34, la difesa asfissiante di Manuela Rech e di Nathalie Saumer si fa sentire, l'avversaria Travaglia visibilmente in affanno, forse non al pieno delle proprie forze in questo frangente. Negli ultimi 10 minuti le padrone di casa allungano ancora nel punteggio fino al risultato finale di 87-53, con Arianna Pistore che si infortuna alla caviglia a poco meno di due minuti dal termine, portata fuori a braccia dal coach di Trento, Omar Pedrotti, applaudito a scena aperta per la sportività dimostrata. Fra le trentine, molte in doppia cifra, Teona Pop Stojanova e Alice Dissegna, entrambe a quota 12, seguite da Lucilla Quaresima con 11 e Victoria Pierich a 10. Fra le meranesi, la sfortunata Arianna Pistore, può almeno fregiarsi dell'alto numero di punti, 22 per lei. La seguono Franceska Hasa e Martina Di Blasi, entrambe con 12 a testa.