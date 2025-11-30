Se il San Marco cade in casa, il Lagorai non si ferma più

Nella domenica del nono turno del girone d’andata, nuova sconfitta bruciante per il San Marco Rovereto, mentre i Lagorai Wolves vincono nuovamente, confermando l’ottimo stato di salute.

Prosegue la crisi del San Marco Rovereto, che fra le mura amiche deve lasciare il passo al Legnago Basket, sempre avanti per tutto il match, ma senza mai dominare. Subito in salita la perdita degli uomini di coach Franceschini, sotto di 4 dopo meno di un minuto. La tripla di Cavagna riduce il gap per poco tempo, poi la nuova fuga degli ospiti. Tripla di Frisinghelli per il 7-10. Ospiti decisamente più efficaci nel primo parziale, Rella sul finire del primo quarto fissa il punteggio sul 17-25. Nel Q2, si vede una buona reazione roveretana con i canestri di Traore e i cinque punti di seguito di Brancaccio, 26-31 e timeout da parte del coach ospite. Veneti che si prendono i propri spazi, quasi sempre il +10, sul finale Brancaccio piazza il canestro del 34-39 all’intervallo di metà partita. Nel terzo parziale, Frisinghelli con una tripla dà l’illusione che si possa recuperare, 37-41. Gli ospiti mantengono però il divario, sino al break firmato Villa e Ciaghi, 46-50. Villa sul finale riduce sensibilmente, suono della penultima sirena con il punteggio di 53-55, Rovereto in due parziali ha ridotto il gap di 6 lunghezze. L’ultimo quarto parte ottimamente per i trentini, canestro di Brancaccio e arriva il pari. I veneti spaventati ripartono e piazzano 8 punti senza trovare opposizione. Brancaccio infila il canestro per ridurre, 58-64. Reazione roveretana firmata Brancaccio e Pedrotti, 62-65. Dorigotti con una tripla risponde al nuovo canestro avversario. Brancaccio con un suo canestro porta i suoi a -1 e poi con un libero trova il pari, 69-69, timeout doveroso. Vantaggio nuovamente dei veneti, Traore porta i suoi a -1, ma arriva la risposta dei veneti, che chiudono dalla lunetta sul definitivo 71-76. San Marco mai in vantaggio, per due volte trova il pari, ma ospiti che hanno il massimo vantaggio di +12. Unico roveretano in doppia cifra, Brancaccio a quota 23.

Vittoria imperiosa per i Lagorai Wolves, che sul campo dell’XXL di Pescantina, vincono senza trovare una vera risposta da parte dei padroni di casa. Della Pietra apre per i trentini, poi arriva l’unico pari della serata. Bellotti, una tripla di Della Pietra e poi Parigi, firmano la prima fuga della formazione di coach Bianchi. Macinano terreno i “lupi”, che chiudono autorevolmente il primo parziale sul 13-25. Nel Q2, show iniziale di Paolo Iobstraibizer, due liberi e una tripla, 15-30. Tripla di Zobele e si intuisce come andrà a finire. Resiste l’XXL, non può far scappare così i trentini, ma Papa piazza un paio dei sui canestri da repertorio, poi sul finale c’è la tripla di Iobstraibizer, 29-49 a metà partita. Tripla in apertura di Zobele dopo la pausa lunga, poi Di Tommaso va a segno due volte di seguito, il vantaggio si fa importante. Il parziale è chiuso dai due canestri di seguito di Bellotti, 44-72 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale dove non succede nulla di eclatante, alla formazione di Civezzano basta amministrate il buon vantaggio e tenere a bada i padroni di casa veneti, andando a chiudere con il definitivo 56-89 una partita mai messa in discussione. A livello personale, Della Pietra a segno con 18 punti, Bellotti e Iobstraibizer a quota 14, chiudono Zobele con 11 e Parigi a 10.