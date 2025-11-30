I Piani Bolzano sprecano un occasione preziosa in casa

Nel posticipo domenicale, i Piani Bolzano perdono un’occasione d’oro, uscendo sconfitti dal proprio campo per mano della diretta concorrente Concordia Schio.

Tobia Triggiani apre le danze a favore dei bolzanini, poi piazza anche un libero. Sempre lui risponde al canestro avversario, ma ben presto arriva il pari, 5-5. Zuccato e Triggiani firmano il 9-5, massimo vantaggio bolzanino della serata. Ospiti che rimangono incollati e alla fine caparbiamente trovano il pareggio. Ospiti avanti, la tripla di Mokoi fa rimettere avanti il naso ai bolzanini. Chiude ancora Triggiani, il primo quarto in archivio sul 19-18. Q2 che parte con le due formazioni che giocano punto a punto, ma poi i veneti trovano il vantaggio, 21-25, Massai costretto al timeout. Dieng sblocca l’attacco bolzanino, la tripla di Triggiani riporta i bolzanini a -1. Alla risposta dei veneti, arriva il pareggio di Mazzei, quota 28. La tripla di Dieng illude i padroni di casa, che per un attimo rimettono il naso avanti, ma i veneti chiudono sul finale di tempo con una tripla, 31-35 a metà partita.

La tripla di Gabrielli dona speranza ai bolzanini che ritornano a -1, poi con il missile di D’Alessandro trovano il pari. Con due liberi di D’Alessandro e il canestro di Zuccato arriva l’avanti bolzanino, 41-39, ma dura pochissimo, nuovo pari. Breve fuga dei veneti, spezzata dalla tripla di Mokoi, ma il finale è tutto di Schio, 46-48 alla penultima sirena. In apertura dell’ultimo quarto, arriva il pari dalla lunetta di Carretta, addirittura bolzanini in vantaggio con Mazzei. Cinque punti veneti in un batter d’occhio, ma Gabrielli trova il pari, 53-53 a poco meno di 6 minuti dal termine. Dieng illude con la sua tripla, tanto da far chiamare il timeout. Tre liberi e arriva l’ennesimo pari, poi gli ospiti scappano a +6. Triggiani dalla lunetta prova a ricucire, ma il tempo è passato inesorabilmente. La tripla finale di D’Alessandro serve solo alla statistica, il match si chiude sul definito 59-64. Partita con numerosi cambi di vantaggio, ben 13, poteva avere qualsiasi esito finale visto quanto accaduto in campo. Occasione persa per i bolzanini, i due punti sarebbero stati preziosissimi. A livello personale, Tobia Triggiani a segno con 14, Dieng in doppia cifra con 10.