Nona giornata e finalmente derby

Nona giornata del girone d’andata con il derby regionale, che mai come quest’anno capita in un momento felice per entrambe le formazioni impegnate.

Come nella scorsa stagione, il derby regionale fra Tecnoedil Trento e Charly Merano, vedrà la prima sua sfida sul campo di Ravina a Trento. Sia la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti che il Charly Merano, sono in un’ottima situazione di classifica, meglio della scorsa stagione, entrambe al secondo posto, in compagnia della Horus Padova, con le trentine con una partita in meno e tutte a soli due punti dalla capolista Leobasket Lonigo. La stagione in generale pare più equilibrata rispetto alla scorsa stagione, dove San Bonifacio e Schio avevano dominato il passato campionato. La formazione altoatesina guidata da coach Travaglini, si sta dimostrando, giornata dopo giornata, sempre più pericolosa e ben integrata nel campionato. Trento ancora imbattuta in casa, parte leggermente favorita, ma si prevede una sfida particolarmente interessante. Chi dovesse vincere, si dovrà prendere carico della responsabilità di provare a dare la caccia alla capolista Leobasket di Lonigo, al momento ancora imbattuta.

DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

TECNOEDIL TRENTO (6-1) - CHARLY BASKET (6-2)

PALESTRA NAVARINI, Via Filari Longhi 38123 TRENTO ( TN)

