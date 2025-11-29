Turno delicato per il San Marco, trasferta per i Lagorai

Nono turno per il campionato di DR1, dove causa turno di riposo della Virtus Altogarda, saranno soltanto due le formazioni a cimentarsi in questo weekend.

Turno casalingo delicato per il San Marco Rovereto di coach Franceschini, che a corto di punti se la vedrà contro il Legnago, formazione che naviga in sesta posizione e dotata sicuramente di una difesa più capace a reggere in questa fase di campionato. Rovereto è attualmente ultima in classifica e non ha compagne di sventura a farle compagnia, servono assolutamente punti se non si vuole rimanere sempre più isolati. E’ vero che il campionato ha una classifica particolarmente corta ed è ancora lungo, ma perdere troppi punti per strada è una faccenda pericolosa. Nelle fila roveretane, data per certa l’assenza di Nave.

DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO (1-7) - LEGNAGO (5-3)

Trasferta insidiosa per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, che stanno dimostrando un ottimo stato di salute nelle ultime partite, tanto da collezionare sei vittorie di seguito e al momento condividono con Creazzo il capolistato. La trasferta di Pescantina contro l’XXL non deve però ingannare, è vero che la formazione della provincia di Verona naviga in decima posizione e fatica a trovare continuità, ma non dimentichiamo che la stessa giunse quarta nella scorsa stagione e che sopratutto nello scorso turno ha battuto il Basket Est Veronese, seconda in classifica, sul suo campo. Per la formazione di Civezzano un autentico banco di prova per testare le proprie ambizioni a lungo termine, sperando in un possibile passo falso della concorrente Creazzo in casa contro il Nuovo Argine.

DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025 ore 20:00

XXL PALLACANESTRO (2-5) - LAGORAI BASKET (6-1)

Riposa: Virtus Altogarda (3-5)

