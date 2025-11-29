Rovereto sfida la capolista, Bolzano la sua pari classifica

L’undicesima giornata del girone d’andata, si preannuncia particolarmente delicata per le due formazioni regionali. Se la capolista va a far visita a Rovereto, Bolzano incontra una sua direttissima concorrente il classifica.

Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli che rientra in casa, ma a visitare i legni nella “Città della Quercia”, ci sarà la capolista Basket Roncaglia. Prova davvero importante per i roveretani, chiamati a cancellare la sconfitta di misura patita nel turno scorso, fra l’altro contro una delle favorite alla vittoria finale. Medie di 76.5 in attacco per Rovereto, con 62 punti subiti a match, contro gli 84.2 dei veneti, ma che in difesa subiscono di più dei trentini, 66 a partita. Sarà sicuramente una sfida fra le più importanti della regular season per Czumbel e compagni, vincere vorrebbe dire candidarsi quantomeno alla lotta per i primi quattro posti in classifica. Nelle fila roveretane, mancheranno Dorigotti, Finarolli e Medina.

SABATO, 29 NOVEMBRE 2025 ore 20:30

TECNISAN JBR ROVERETO (8-2) - BASKET RONCAGLIA (10-1)

Piani Bolzano chiamati a giocare nuovamente in casa e a dare un buon seguito a quanto visto la scorsa settimana, sempre sui legni amici contro la Vetorix Mirano. Questa volta a far visita alla formazione di coach Massai, la Concordia Schio, squadra a pari punti dei bolzanini e che contende agli stessi la zona della parte bassa della zona playoff. Bolzanini con medie punti di 62.1 in attacco e di 65.2 in difesa, contro le rispettive 69.7 e 72.3 dei veneti. Sulla carta pare da subito uno scontro alla pari, mai come in questa occasione serve una vittoria, mettersi alle spalle una diretta rivale del genere vuol dire un gran bel vantaggio in futuro. Fattore campo decisamente a favore dei bolzanini, dove hanno sempre dato il meglio di loro, siamo certi che anche in questa occasione sapranno farsi valere.

DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (5-5) - CONCORDIA BK SCHIO (5-5)

