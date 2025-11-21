Turno apparentemente alla portata in C femminile

Nel campionato di serie C femminile, l’ottava turno si presenta agevole, perlomeno sulla carta, per le due formazioni regionali, che stanno combattendo per farsi spazio in classifica.

Dopo la pausa forzata per il rinvio della propria sfida nella settima giornata, la Tecnoedil Trento, sarà impegnata sul campo di Spinea, formazione che in classifica alberga nei piani bassi, ma che ha ovviamente necessità di punti preziosi. Le ragazze di coach Pedrotti, necessitano di punti per agganciare il secondo posto, o quantomeno confermare la terza piazza. Media offensiva in attacco di 57.7 punti partita e a livello di difesa 48.8, uno dei reparti più efficaci sino a questo punto della stagione. Le venete per contro hanno la media di 49.1 in attacco e di 60.3 a libello difensivo.

DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

BASKET SPINEA (2-5) - TECNOEDIL TRENTO (5-1)

Il Charly Merano di Travaglini, dopo la sconfitta briciante patita contro il Motta, se la vedrà contro Mestre, squadra quasi diretta concorrente delle meranesi, i due punti in palio accorcerebbero il divario. Quasi d’obbligo vincere per le padrone di casa in maglia arancione, tenere a distanza la formazione di Mestre servirebbe a consolidare la buona posizione in classifica. Per il Charly, 63.9 punti per match in attacco, contro i 54.9 in difesa. Mestre invece viaggia con una media di 51 a partita per il reparto offensivo, mentre in difesa ne incassa 47 a partita mediamente. Per Merano forse una della partita chiave della stagione.

DOMENICA , 23 NOVEMBRE 2925 ore 19:00

CHARLY BASKET (5-2) - PALL. FEMM. MESTRE 2016 (3-3)

La classifica

Panoramica dell'ottava giornata