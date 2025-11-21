Turno di possibile svolta per Rovereto e Piani Bolzano

Decimo turno in serie C per le due formazioni regionali, che si preannuncia particolarmente interessante, forse una delle giornate più delicate per capire a quale tipo di lotta saranno destinate le due compagini.

Scontro con vista sul secondo posto non in coabitazione per la Tecnisan Rovereto, che dovrà affrontare la pari classifica Basket Salzano, chi vince nello scontro diretto, sicuramente occuperà il secondo posto, se non il primo in condivisione se dovesse cadere la capolista Roncaglia. Questa certamente per la formazione di coach Fumagalli sarà una partita si svolta, la vittoria vorrebbe dire poter pensare alla caccia alla prima posizione, la sconfitta significherebbe accontentarsi momentaneamente di una buona posizione di rincalzo, magari per la lotta al terzo posto, che è comunque un obiettivo più che interessante per la neopromossa Rovereto. Tecnisan che ha una media offensiva di 77.9 punti partita, contro i 61.7 in difesa, miglior reparto del campionato. Per Salzano, in attacco una media di 73.1, la difesa invece simile a quella roveretana, 61.9 punti subiti a match.

SABATO, 22 NOVEMBRE 2025 18:30

BASKET SALZANO 03 (8-1) - TECNISAN JBR ROVERETO (8-1)

Ottava contro dodicesima, due soli punti di distacco, questa la situazione alla vigilia della sfida fra i Piani Bolzano di coach Massai e la Vetorix di Mirano. Ai bolzanini servono punti, proprio per tener lontano le inseguitrici, tutte a caccia di un posto playoff, per togliersi quanto prima dalla palude della parte bassa, che vuol dire quantomeno playout, che di solito portano un sacco di grattacapi. Più si tengono lontane le dirette concorrenti e più la primavera sarà piacevole. Bolzanini che partono favoriti, visto anche l’ottima prestazione nell’ultimo turno, contro la forte Vigor Conegliano, con la vittoria svanita all’ultimo in trasferta. media offensiva per Bolzano di 62.6 a partita, difensiva di 66.8. Per i veneti, medie molto simili a quelle bolzanine, 61 in attacco, 66.6 in difesa. Si preannuncia una sfida importante e interessante.

DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (4-5) - VETORIX MIRANO (3-6)

