Nel posticipo domenicale il San Marco affonda

Nel posticipo della settima giornata, il San Marco Rovereto cede in casa per mano del Nuovo Argine di Vicenza, che vince la prova in maniera inequivocabile.

Partenza a razzo da parte degli ospiti vicentini, subito avanti di 0-8. I primi punti sono firmati dal libero di Dorigotti e il canestro di Brancaccio. Situazione da subito complicata, tanto che coach Franceschini chiama il timeout sul 3-16. Il primo parziale va in archivio sul punteggio di 7-22. Q2 con ospiti che piazzano subito due canestri, nuovo timeout. Brancaccio infila un canestro, poi Dorigotti una tripla, ma gli avversari sono lontani. Il parziale è equilibrato, la tripla di Vinante nel finale può dare l’illusione di aver almeno ridotto il pesante gap, 21-35. Il Q3 non va come il precedente, gli ospiti vicentini piazzano i giusti colpi, Dorigotti con una tripla ci prova, ma c’è poco da fare alla veemenza offensiva degli ospiti, alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 36-59. Nell’ultimo parziale, i due liberi di Zambaldi e la tripla di Morellato illudono i roveretani, 41-59, ma il divario è troppo da colmare. Si gioca il parziale sull’equilibrio, ovviamente il bilancio dei primi 30 minuti pesa troppo e non è facile livellarlo per la formazione di coach Franceschini. Padroni di casa trentini che almeno si prendono la soddisfazione di vincere l’ultimo parziale, anche se la partita si chiude sul definitivo 59-83, massimo vantaggio degli ospiti. Partita mai messa in discussione, roveretani mai avanti e senza mai trovare un pari nell’arco dei 40 minuti di gioco. Forse qualche soddisfazione a livello personale, con Brancaccio che piazza 13 punti, seguito da Morellato con 11 e Dorigotti che manca la doppia cifra di poco, 9 timbrature per lui. Sesta sconfitta di seguito per la formazione roveretana, serve ossigeno.