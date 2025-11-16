Sfuma per pochissimo la vittoria per i Piani Bolzano

Sfuma ad un solo minuto dal termine il possibile colpaccio dei Piani Bolzano sul difficile campo della Vigor Conegliano, dimostrando però tutto il potenziale della formazione di coach Massai.

Nel nono turno di campionato, i Piani Bolzano partono in quarta senza timori, triple di Gabrielli e Zuccato e nel mezzo il canestro di Triggiani, subito un 0-8. Gabrielli costringe al timeout i veneti, partiti in seria difficoltà. Dieng si guadagna tre turni dalla lunetta, in due casi va bene e il punteggio vola sul 7-14. Zuccato fa ben sperare, ma poi arriva la breve rimonta, tanto che Massai chiede il timeout. I due liberi di Mokoi chiudono il primo parziale, 15-18. Nel Q2 Zuccato deve rispondere al canestro avversario per il pari a quota 20, poi piazza il colpo del sorpasso. Triggiani infila il canestro del nuovo pareggio. Si gioca punto a punto, tanto da perdere il conto, il canestro di Dieng firma il 25-28, ma ben presto arriva il nuovo pareggio. Mokoi chiude nel finale, le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 32-30. La ripresa parte nel migliore dei modi, pareggio di Dieng e sorpasso di Triggiani e poi allungo di Gabrielli per il 32-36. Triggiani allunga sul 35-40, ma poi gli avversari trovano il pari e il primo sorpasso. Nel finale, Zuccato dalla lunetta piazza i due punti per restare incollati, 46-45 alla mezz’ora di gioco. Ultima frazione di gioco aperta dal canestro dei veneti, ma Triggiani con un missile trova il pari a quota 48. Dieng poi firma il nuovo pari successivo e pure il sorpasso, 50-52 a 4 minuti e 36” dal termine. Vigor Conegliano che trova il sorpasso e allungo, costringendo Massai al timeout. Triggiani mediante un missile trova il nuovo pari, manca un solo minuto dal termine. E’ il veneto Cavinato a 43” dal termine che piazza il colpo che regala i due punti ai padroni di casa. Piani Bolzano che ben figurano contro una delle prime della classe, in vantaggio anche di 8 punti, contro il massimo di +4 toccato dai veneti. 11 pareggi e 7 cambi di vantaggio, a suggellare un’ottima partita, i bolzanini hanno ben figurato e non avrebbero demeritato l’eventuale vittoria in esterna, questa è una sconfitta che forgia il carattere. A livello personale, Dieng a quota 13, Zuccaro e Triggiani entrambe con 11 punti a testa.