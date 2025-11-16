Charly sconfitto a Motta di Livenza

Sfuma nel finale la possibile vittoria in trasferta per il Charly Merano, che sul campo del Pallacanestro Motta, in evidente emergenza di formazione, tiene testa alle avversarie per buona parte della partita.

Martina Bonato risponde al canestro iniziale delle padrone di casa, che poco dopo tentano la fuga, portandosi sul 9-2. Camilla Travaglia e Franceska Hasa riducono il gap, poi Arianna Pistore piazza il colpo dell’ 8-9. Nuova fuga delle avversarie, più tardi recuperate dai canestri di Di Blasi, Travaglia e Xausa, quest’ultima firma il pareggio a quota 16. Il parziale va in archivio sul punteggio di 18-20. Martina Bonato apre con un canestro in risposta al momentaneo pareggio avversario, poi le altoatesine si portano sul +6. Ottimo momento con i canestri di Bonato e Travaglia, i loro canestri firmano il 23-35, ma poi la formazione di coach Travaglini si spegne, a metà partita il punteggio è di 31-35. Dopo la pausa lunga, la tripla di Valentina Xausa apre al meglio, ma le venete rimangono incollate grazie a due canestri di seguito. Un po’ di respiro arriva con il canestro di Arianna Pistore, suo il 37-42. Il Motta si fa pericoloso con i cinque punti in soli 17” da parte di De Pompeis, 44-42 e doveroso timeout. I canestri finali di Xausa, Hasa e Travaglia danno ossigeno alle meranesi, 46-52 al suono della penultima sirena. A metà dell’ultimo parziale, le padrone di casa si fanno pericolosissime, tanto che una successione di tre triple di seguito mettono in crisi le meranesi, 55-53. Camilla Travaglia trova l'ultimo pareggio, poi le ospiti volano verso il definitivo 68-61. Partita non facile per il Charly Merano, tre under in rosa e che non hanno mai giocato, Bonato e Xausa che hanno fatto gli straordinari, 40 minuti di gioco a testa. Più di mezz’ora di gioco a testa alta per il Charly, poi la maggiore freschezza delle avversarie ha fatto la differenza. A livello personale, Camilla Travaglia a segno con 17 punti, seguita da Martina Bonato con 16 e Valentina Xausa a quota 15.