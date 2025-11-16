Pisoni e Czumbel trascinano Rovereto all'ottava vittoria

Anticipo del nono turno della regular season, con la Tecnisan Rovereto, che davanti al pubblico di casa vince l’ottava partita della stagione, salvaguardandosi così l’ottima ed inviabile posizione in classifica.

Gli ospiti dell’Albignasego partono con una tripla, che poi si rivelerà come l’unico vantaggio della serata per i veneti. Il pari arriva grazie al missile di Czumbel, poi parte lo show di Pisoni che firma il 7-3. Ad una timida reazione avversaria rispondono Pisoni ancora e una tripla di Sam Gaye per l’ottimo 12-5 iniziale. Pisoni subisce fallo, dalla lunetta non concede nulla, griffando il 14-7. Reazione avversaria, i due liberi di Matassoni portano il punteggio sul 20-15. Due sfuriate offensive di Xausa riportano un pò di ossigeno, 25-15. Punti finali degli ospiti e prima frazione di gioco che si chiude 25-21. Q2 che vede l’ottima partenza avversaria, ma poi arriva il canestro di Xausa, quindi arriva il monologo roveretano, canestro di Medina Bouza, poi Bressanin e ancora una tripla del primo, 35-24, timeout doveroso per gli ospiti. Veneti che rimangono a secco per un pò, Rovereto nel frattempo fa il suo e va a chiudere a metà partita sul punteggio di 49-32.

Dopo la pausa lunga, apre Pisoni, ma poi arriva prontamente la reazione degli ospiti, 8 punti di seguito in poco più di un minuto, costringono Fumagalli a chiudere il timeout. Arriva un pò di conforto dal canestro di Pisoni e il successivo di Bressanin, quarto equilibrato, ma la tripla finale del veneto Cecchinato rompe la stabilità, 62-49 alla sirena che scandisce la mezz’ora di gioco. Nell’ultima frazione gli ospiti piazzano una tripla che può far male all’inizio, il match si fa nervoso e con pochi punti dal campo, il bottino dei roveretani si assottiglia, solo 8 punti di vantaggio per gli uomini di Fumagalli. Tripla di Czumbel per uscire dall’impasse. Saranno i due canestri in successione di Xausa e Medina Bouza a riportare l’ordine delle cose, la tripla finale degli avversari serve solo a ridurre il gap e la partita finisce sul punteggio di 73-63, e con questo arriva l’ottava vittoria in nove incontri per la squadra di Fumagalli. Partita dominata per i primi 20 minuti, con gap anche di 20 lunghezze, poi le energie son calate e alla lunga gli ospiti sono cresciuti, non abbastanza però da mettere in discussione la partita, ma abbastanza per aver paura di un ritorno di fiamma. In maglia roveretana, ottime prove per gli acquisiti primaverili, Pisoni con una prova esemplare, 18 punti per lui, immancabile Czumbel dispensatore di basket-zen e autore di 17 punti e con percentuale di 100% dalla lunetta. Grazie a questa vittoria Rovereto può seriamente iniziare a pensare ai quartieri alti, anche se è ancora presto per fare calcoli, al momento servono solo punti in saccoccia, prima c’è da raggiungere la salvezza, primo obiettivo di una neopromossa, per quanto ambiziosa possa essere.