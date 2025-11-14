Week end impegnativo in serie C

Nono turno d’andata per le due formazioni regionali, impegnate in un week end che può dare importanti conferme ma al tempo stesso anche ridimensionare le varie ambizioni.

Sabato interessante per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, chiamata a confermare quanto sin qui di buono visto in questa stagione. A farle visita l’Omas di Albignasego, squadra che bazzica nella parte bassa della zona playoff, che potrebbe necessitare di punti preziosi e che di certo non va sottovaluta. Rovereto con media punti offensiva di 78.5, terzo reparto della stagione, dal punto di vista difensivo 61.5, miglior difesa al momento, bella caratteristica solitamente delle formazioni allenate dal “Mago-Fuma”. Per i veneti, medie ben diverse, 66.6 in attacco e 70 in difesa. I due punti in palio per Rovereto servono per consolidare il secondo posto in classifica, magari sperando anche di sbarazzarsi al contempo di qualche diretta concorrente. Cecchinato l’uomo più pericoloso nelle fila avversarie, sarà l’osservato speciale della difesa roveretana.

SABATO, 15 NOVEMBRE 2025 ore 20:30

TECNISAN JBR ROVERETO (7-1) - OMAS ALBINGNASEGO (4-4)

PALASPORT, Via Piomarta 1 38068 ROVERETO (TN)

Turno più impegnativo per i Piani Bolzano, infatti la squadra di Massai dovrà giocare sul campo della Vigor Conegliano, seconda in classifica come Rovereto e che in questa stagione ha conosciuto l’amaro sapore della sconfitta soltanto in una occasione. Se i bolzanini vincessero, consolidando così la posizione interessante nella parte bassa della zona playoff, facendo anche un favore importante ai roveretani, che si libererebbero almeno momentaneamente di una diretta concorrente, che fra l’altro ha sconfitto proprio la JBR. 63.5 la media punti offensiva dei bolzanini, contro i 68 subiti a partita. Medie più importanti per Conegliano, 76 punti a partita in attacco e 65 in difesa. Bandiera l’avversario da tenere sott’occhio, ma anche Ndiaye e Zamattio, i marcatori più efficienti nelle fila avversarie.

DOMENICA, 16 NOVEMBRE 2025 ore 18:00

VIGOR BK CONEGLIANO (7-1) - BASKET PIANI BOLZANO (4-4)

