Il San Marco Rovereto cede all'Arzignano

Nel pomeridiano di domenica, il San Marco Rovereto incappa nella quarta sconfitta di seguito, lasciando il passo in casa agli ospiti dell’Arzignano.

Il fuoco alle polveri lo danno gli ospiti, ma una tripla di Dellantonio, fa mettere avanti il naso ai roveretani. Brancaccio più avanti replica, nuovamente Rovereto sul +1, massimo vantaggio che accumuleranno i padroni di casa in questa serata. Break importante dai veneti, che si portano sul 5-15, prima del timeout da parte di coach Franceschini e il canestro di Brancaccio che sblocca i suoi. Dorigotti prima e poi Brancaccio per ridurre il gap iniziale, Rosignoli avvicina ulteriormente e il primo parziale va in archivio sul punteggio di 16-17.

Nel Q2 Rella replica subito al primo canestro avversario, poi i veneti di nuovo guadagnano terreno. E’ la tripla di Brancaccio a dare speranze ai trentini, 26-29, ma poi vi è la nuova pressione da parte di Arzignano. Sono le due triple di seguito di Dorigotti che provano a raddrizzare la situazione, 34-42. La tripla sul finale di Brancaccio avvicina ulteriormente i roveretani, 37-42 a metà partita.

Pedrotti prima e poi il missile di Rella, mettono sale sulla coda ad Arzignano, 42-44, ma poi arrivano tre canestri di seguito da parte degli ospiti. Rosignoli e Brancaccio con una tripla per fermare la fuga avversaria, 51-56. Il Q3 va in archivio sul punteggio di 54-59, equilibrio rimasto invariato rispetto al quarto precedente.

Parte decisamente in salita la strada dei roveretani nell’ultimo parziale, cinque punti avversari prima del canestro di Rella, 56-64. Nave e Brancaccio costringono, grazie a due canestri, gli ospiti al timeout. Rella porta i suoi vicini agli ospiti, 65-70. Arzignano riparte, il San Marco insegue, in chiusura due liberi di Dorigotti e la partita si chiude sul definitivo 70-78. A livello individuale, Brancaccio a quota 24, Dorigotti con 17 e Rella a 15.

Quarta sconfitta di seguito per il San Marco Rovereto, che dovrà al più presto trovare qualche soluzione per uscire dalla crisi imboccata.