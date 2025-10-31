Sfide domenicali per le due formazioni regionali
Quinta di campionato con turno totalmente domenicale per le due formazioni regionali, per entrambe le possibilità di vittoria non sono indifferenti.
La Tecnoedil Trento, guidata da coach Omar Pedrotti, dopo aver patito la prima sconfitta stagionale e perso il primato iniziale di stagione, se la vedrà in casa contro il Team 78 di Martellago, formazione che segue le trentine in classifica. L'eventuale vittoria servirebbe moltissimo alla formazione con sede a Ravina, aiuterebbe a creare un gap più sostanzioso nei confronti delle dirette avversarie in previsione della futura lotta per i playoff.
DOMENICA, 02 NOVEMBRE 2025 ore 18:00
TECNOEDIL TRENTO (3-1) - TEAM 78 MARTELLAGO (2-1)
Trasferta insidiosa ma non impossibile per le ragazze del Charly Merano di Travaglini, che sempre domenica se la vedranno contro la Pallacanestro Camin di Padova, formazione una posizione dietro le meranesi in classifica e che nella scorsa stagione si salvò ai playout, ai danni del Basket Rosa Bolzano, contribuendo direttamente alla retrocessione della formazione allenata da Roubal.
DOMENICA, 02 NOVEMBRE 2025 ore 19:30
PALL.CAMIN (2-2) - CHARLY BASKET (3-1)