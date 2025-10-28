Prima sconfitta per la Tecnoedil, bene il Charly

Quarta d'andata che vede la prima sconfitta stagionale della Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, mentre il Charly Merano vince dopo una partita con svariati cambi di vantaggio.

Partita rocambolesca ma con un esito più che buono per la formazione del Charly Merano di coach Travaglini, che riesce ad avere la meglio sull’Apigi Mirano, che gioca benissimo per mezz’ora di gioco, ma che pagherà un terzo parziale da dimenticare. Nel segno dell’equilibrio il Q1, infatti le due formazioni terminano sul pari dopo i primi 10’ di gioco, 17-17, un libero di Camilla Travaglia agguanta le avversarie nel finale. Addirittura nel secondo parziale le ospiti venete si fanno più pericolose, nonostante il ritmo sia calato vistosamente. Le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 26-27. Il momento di svolta del match arriva con il pareggio firmato Eva Cela, 32 pari. Travaglia, Di Blasi e Bonato firmano il netto sorpasso, colpo che costerà caro alle venete, incapaci di riprendersi seriamente dal 38-32. Padrone di casa meranesi che proseguono bene, difesa veneta in difficoltà evidente e al suono della penultima sirena il punteggio è di 49-35. Ultima frazione dove i canestri di Pistore e Bonato servono a far capire che in casa Charly non si vince facilmente. Alla lunga, forse anche complice il buon vantaggio acquisito, le ospiti si fanno più pericolose e le meranesi sentono la stanchezza nelle gambe, vedendo ridursi il buon vantaggio sino alla finale e sospirata ultima sirena, che definisce il risultato di 63-55, con un pericoloso break di ben 6 punti avversari negli ultimi 30 secondi di gioco. Partita a più velocità, con 11 cambi di vantaggio, ma con meranesi avanti anche di 18 punti, contro il massimo di +4 delle avversarie. In doppia cifra Arianna Pistore con 17 punti, Camilla Travaglia a quota 15 e a seguire Martina Bonato a 14.

Il Leobasket di Lonigo sconfigge nettamente la Tecnoedil Trento con il punteggio di 73-42, costringendo le trentine alla prima delusione stagionale. Inizio di partita giocato alla pari, con Saumer e Sartori che cercano di rispondere ai colpi delle padrone di casa, ma le trentine dopo i primi minuti subiscono il gioco più fisico e veloce delle venete, fino al punteggio di 21-13 della prima frazione. Nel secondo periodo Trento pare non mettere piede in campo, segnando solo 4 punti con tanti errori al tiro, Lonigo dal canto suo è brava ad attaccare con continuità mettendo a referto 16 punti e ad andare alla pausa lunga sul 37-17. Nel terzo periodo Trento alza la testa, accorciando fino al -12, ma Lonigo si ricompatta ricacciando le ospiti trentine a distanza di sicurezza sul 52-32. L'ultima frazione vede le padrone di casa gestire e allungare ulteriormente fino al punteggio finale di 73-42. A livello personale, Lucilla Quaresma a quota 12 punti, la segue Nathalie Saumer a quota 8.