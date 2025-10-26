Rovereto ci prende gusto, Piani Bolzano sconfitti

Quinto turno che vede una nuova vittoria dell’incredibile matricola Tecnisan Rovereto. Piani Bolzano inequivocabilmente sconfitti dalla Villafrut Verona.

Implacabile la Tecnisan Rovereto di “Mago” Fumagalli, che vince la sua quinta sfida di seguito, un percorso più che interessante per una neopromossa, fattore che la sta trasformando in una delle realtà più interessanti di questa serie. Parte subito bene la sfida contro il The Team di Riese Pio X, Sam Gaye subito a segno. Dopo un libero di Czumbel, due canestri di seguito degli ospiti, unico vero sussulto veneto nella partita, ma soprattutto unico vantaggio ospite della serata. Bressanin, canestro e poi tripla, intramezzatati dai due punti di Sam Gaye, 10-4 per i roveretani. Xausa con una tripla e poi Bressanin, il momento è buono per i trentini. Dorigotti chiude il primo parziale, 23-10, miglior inizio non poteva esserci. Il Q2 è più equilibrato, ma pare uno sbocco naturale al ritmo molto alto del primo parziale, di fatto gli ospiti riducono il gap, ma la cosa non deve impensierire assolutamente la panchina roveretana, il canestro finale di Xausa manda le due squadre nello spogliatoio sul punteggio di 40-29. Xausa con un missile apre al meglio il Q3, subito time out per gli ospiti. Firmato Dorigotti il nuovo missile che mette in crisi e ridimensiona i veneti. Pisoni prima e poi Dorigotti, 52-29, avversari che non sembrano impensierire più di tanto e il terzo parziale si chiude sul 54-34. Dorigotti e Bressanin in apertura del quarto parziale, più tardi la tripla di Matassoni e nuovo canestro di Bressanin, avversari che non fanno più paura e timeout che servono a poco o nulla ormai. Medina Bouza chiude sul finale e segna il massimo vantaggio della serata, con il definitivo 79-45. Compito che alla vigilia pareva non impossibile, ma i rovertani non si sono addormentati sugli allori, in questa fase servono punti preziosi. Gran lavoro di squadra, Bressanin a quota 13, Dorigotti con 12, Medina Bouza e Xausa a quota 10, seguono Matassoni e Czumbel entrambe con 9. Un quintetto particolarmente efficace in questo match, in quasi 11 minuti assieme, Xausa, Bressanin, Rossaro, Sam Gaye e Czumbel, mettono a segno 22 punti subendo soltanto 11. Ottimo ruolino di marcia per i roveretani in questo inizio di stagione, di meglio non si poteva chiedere alla squadra di Fumagalli.

Brutta sconfitta per i Piani Bolzano sul campo del forte Villafrut Verona. Le danze le apre il bolzanino Gabrielli, per l’unico vantaggio della sua formazione nella serata. Veronesi che scappano, si portano presto sul 10-3, prima del canestro di Mascaro. Spinge molto in attacco la squadra di casa, tanto che il primo parziale si chiude sul 23-14. Q2 che vede un'accelerata iniziale dei veronesi, 29-14 per il timeout di coach Massai. Addirittura sul +20 Verona prima del canestro di D’Alessandro. Mascaro piazza una bella tripla, poi i compagni ci provano a più riprese, ma a metà partita il punteggio è di 43-30. Mascaro ci prova in apertura di Q3, D’Alessandro tenta un avvicinamento, tripla di Dieng per il 45-37. Riparte il martellamento veronese al ferro bolzanino, ben presto avanti di 16 lunghezze. Mazzei e Triggiani fanno il loro, poi i padroni di casa chiudono alla penultima sirena sul 66-46. Apertura di prepotenza dei padroni di casa, il match è segnato ormai, difficile recuperare un gap simile. Abbastanza equilibrato il parziale, più degli altri, ma il ritmo è alto, per i bolzanini non è facile tentare la rimonta e la partita scorre senza tanti sussulti verso il finale di partita sul 91-67. In doppia cifra soltanto due giocatori bolzanini, D’Alessandro a quota 12 e Triggiani con 10.