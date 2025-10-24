Quarto turno per le formazioni femminili di serie C
Quarto turno che vede impegnate le formazioni regionali femminili, in due sfide abbastanza diverse fra loro. Se la Tecnoedil può lottare per la leadership, le meranesi possono ambire ad un posto al sole.
Nell'anticipo di sabato sera, il Charly Merano di coach Travaglini, se la vedrà contro le venete dell'Apigi Mirano, capaci al momento di una sola vittoria, una in meno rispetto alle meranesi. Visto anche il fattore campo, sarebbe utile per le ragazze in maglia arancione portare a casa due punti, contro quella che pare una diretta concorrente per l'accesso ai playoff.
SABATO, 25 OTTOBRE 2025 19:00
CHARLY BASKET (2-1) - APIGI MIRANO (1-2)
Posticipo domenicale per le Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, con trasferta che potrebbe rivelarsi fondamentale per la conquista di un posto al sole in classifica. Le trentine, in questo turno, affronteranno le pari classifica e ancora imbattute ragazze venete del Leobasket di Lonigo, formazione che nella passata stagione giunse terza in classifica, per poi perdere in finale l'eventuale possibilità di accedere alla categoria superiore. Inutile dire quanto sarebbe prezioso un eventuale successo in esterna in questa fase di campionato.
DOMENICA, 26 OTTOBRE 2025 ore 18:00
LEOBASKET 98 (3-0) - TECNOEDIL TRENTO (3-0)