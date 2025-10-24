Turno con derby e Virtus chiamata a vincere

Quarto turno, dove spicca certamente il derby fra Lagorai Wolves e San Marco Rovereto, oltre alla trasferta della Virtus, chiamata alla sua prima vittoria.

Turno delicatissimo per la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, chiamata al primo sussulto in campionato. Trasferta che pare essere quantomeno sulla carta alla portata dei rivani, infatti incontreranno il Buster Verona, a secco di vittorie e che nella scorsa stagione si salvò all’ultimo, nello spareggio playout. Formazione rivana che si spera ritrovi qualche giocatore rientrante da infortunio e che sopratutto ritrovi fiducia e punti sul campo. Se vittoria non fosse, sarebbe crisi conclamata.

DOMENICA, 26 OTTOBRE 2025 18:00

PALL. BUSTER VR (0-3) - VIRTUS ALTO GARDA (0-3)

Derby che vede contrapposte il Lagorai Wolves e il San Marco Rovereto, in una sfida che vedrà una delle due fare un bel respiro di sollievo una volta terminato il match. Aspettative molto diverse fra le due formazioni, che si ritrovano in DR1 dopo aver militato assieme due stagioni fa in DR2. Il Lagorai di coach Bianchi viene da due vittorie di seguito e cercherà a tutti i costi il filotto che farebbe ragionare in prospettiva di un posto al sole alla società proveniente da Civezzano. Roveretani guidati da coach Franceschini che invece vengono da due sconfitte di seguito, devono in qualche maniera provare a spezzare la serie negativa, sicuramente daranno battaglia sul campo avversario. Nelle fila del San Marco, in dubbio la presenza di Dellantonio, tutto dipenderà da come uscirà dall’allenamento di venerdì sera.

DOMENICA, 26 OTTOBRE 2025 ore 18:30

LAGORAI BASKET (2-1) - SAN MARCO ROVERETO (1-2)

Palestra Scuola Media Civezzano, Via Murialdo 27, CIVEZZANO (TN)