Quinto turno per Rovereto e Piani

Quinta d'andata per le due formazioni regionali impegnate in serie C e che stanno passando un ottimo momento di forma. Cercasi conferme al più presto.

La capolista Tecnisan Rovereto, guidata dall'abile coach Fumagalli, un po' inaspettatamente in testa alla classifica, vedrà sul suo parquet di casa, l'ambiziosa The Team di Riese Pio X, che la insegue ad una lunghezza di distanza. Oltre ai due punti in palio, l'eventuale vittoria roveretana vorrebbe anche dire tenere a distanza una delle possibili avversarie e in questo momento, allungare può tornare utile, specie nella narrativa di lungo termine. Attualmente non pare che ci siano assenti in casa roveretana.

SABATO, 25 OTTOBRE 2025 20:30

TECNISAN JBR ROVERETO (4-0) - THE TEAM 2.0 (3-1)

Palasport, via Piomarta, Rovereto

Bolzanini guidati dall'ormai esperto Massai, che affrontano la trasferta veronese contro la Cestistica, che salvo quella di Rovereto, è il viaggio più vicino per i Piani Bolzano. Due vittorie e due sconfitte per l'avversaria veneta, contro le tre vittorie e una sola sconfitta iniziale per la compagine bolzanina. Ai bolzanini, i due punti in palio farebbero più che comodo, ma a loro, per motivi in ottica generale, farebbe anche comodo una vittoria roveretana per togliere momentaneamente di mezzo la diretta concorrente di Riese San Pio X.

DOMENICA, 26 OTTOBRE 2025 18:00

CESTISTICA VERONA (2-2) - BASKET PIANI BOLZANO (3-1)