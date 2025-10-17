basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Legabasket A

Londra amara per la Dolomiti Energia, sconfitta 87-71

La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta dalla Copper Box Arena di Londra per 87-71. Partenza molto complicata per i bianconeri, che nel primo tempo faticano in entrambi i lati del campo e vanno sotto anche di 39 lunghezze prima di reagire con orgoglio nella seconda parte di gara. Nel finale Forray e compagni riducono il divario fino al -9, ma non basta per completare la rimonta. Per Trento il migliore è DeVante’ Jones, autore di 22 punti, seguito dai 15 di Cheickh Niang e Andrej Jakimovski. Tra i London Lions, l’MVP di serata è Tarik Phillip, protagonista con 15 punti, 7 assist e 8 falli subiti, mentre il miglior realizzatore è Kameron McGusty, che chiude con 22 punti.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino parte con Niang, Jones, Jogela, Aldridge e Mawugbe, Londra risponde con Scott, Adamu, Mcgusty, Rai e Williams.
È proprio il grande ex di serata, Johnathan Williams, a sbloccare la sfida con i primi due punti del match. Jones risponde subito per i bianconeri, poi McGusty segna dalla media distanza, ma Mawugbe fa 2/2 in lunetta. Ancora Williams a segno, ma replica immediatamente Jones. L’ex Trento realizza altri due punti, questa volta dalla media distanza, ma Jogela risponde con un elegante fadeaway. Niang trova il canestro subendo fallo e completa il gioco da tre punti, regalando il primo vantaggio bianconero sull’8-10. Williams pareggia e poi serve in angolo McGusty, che firma il 5-0 di parziale londinese, interrotto dal jumper di Niang dalla media. Scott aggiunge due punti, poi McGusty colpisce ancora da tre in isolamento, portando i London Lions sul +6. I padroni di casa trovano altre due triple consecutive con Phillip e Prince, provando la fuga sul 24-12: Cancellieri è costretto a chiamare timeout. Dopo la pausa, Steward sblocca i bianconeri, a secco da diversi minuti, ma Londra continua a essere infallibile dall’arco: McGusty segna un’altra tripla. Jones appoggia due punti in contropiede, ma sulla sirena Mcgusty realizza ancora, fissando il punteggio sul 29-16 per i Lions.
Lukosiunas apre il secondo quarto con una tripla, poi Jones ruba palla e lancia Jakimovski, che segna subendo anche un fallo antisportivo. McGusty e Prince, però, rispondono immediatamente e riportano Londra sul +19, costringendo Cancellieri a chiamare timeout. Al rientro, Steward realizza dalla media distanza, ma ancora Lukosiunas colpisce dall’arco e poco dopo segna subendo il fallo, fissando il punteggio sul 44-21. I bianconeri faticano a trovare la via del canestro, mentre i London Lions continuano a macinare gioco e punti, volando fino al +29. Niang mette due liberi, ma la squadra di casa non rallenta e chiude il primo tempo avanti 55-24.
Scott apre il terzo quarto con due punti in post basso, poi Williams schiaccia e Rai segna dall’angolo. Jones risponde con un layup, ma Mcgusty replica subendo il fallo e completando il gioco da tre punti. Jones si accende e mette cinque punti consecutivi, ma Soluade risponde dall’angolo. Bayehe realizza due liberi, poi ancora Jones cattura un rimbalzo offensivo e appoggia al tabellone. Jakimovski segna una tripla, quindi Hassan difende con intensità e serve l’assist per la schiacciata del 68-41. Ancora Jakimovski colpisce da tre, Phillip replica con due punti, Bayehe fa 2/2 in lunetta e Jakimovski chiude il quarto con una schiacciata. Alla fine del terzo periodo il punteggio è 71-48 per Londra.
Niang apre l’ultimo periodo con un deep two, mentre Mcgusty realizza il tiro libero del fallo tecnico. Jakimovski segna in reverse layup, poi Jogela fa 2/2 in lunetta ma Phillip risponde subito. Niang trova altri due punti in backdoor, Jones batte Williams in isolamento e Niang firma la tripla del -13, costringendo coach Sabonis al timeout. Al rientro, Aldridge segna da sotto, poi Scott sblocca i London Lions e Williams fa 2/2 ai liberi per l’78-63. Jones risponde con un eurostep, poi con un floater e infine in lunetta, riportando Trento a -9. McGusty realizza un gran canestro, Ray segna un libero per l’81-69, e Cancellieri ferma il gioco con un timeout. Nel finale Londra ritrova ritmo e allunga nuovamente, chiudendo la partita sull’87-71.

Il tabellino

LONDON LIONS - DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-71 (29-16, 55-24; 71-48)
London Lions: Scott 6, Sandy N.E, Adamu, Soluade 3, Price 5, Williams 14, Lukosiunas 10, Rai 4, Phillip 15, Mcgusty 22, Williams 8, Goodwin N.E. Coach Sabonis.
Dolomiti Energia Trento: Steward 4, Jones 22, Niang 15, Jogela 6, Forray, Cattapan N.E, Mawugbe, Aldridge 2, Jakimovski 15, Bayehe 5, Hassan. Coach Cancellieri.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,547 sec.

Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna42
Bertram Tortona42
Germani Brescia42
Trapani Shark42
Dolomiti Energia22
EA7 Milano22
Trieste22
UNA Hotels Reggio22
Umana Venezia22
Vanoli Cremona22
Openjobmetis Varese22
S.Bernardo Cantù22
Banco di Sardegna02
Old Wild West Udine02
Nutribullet Treviso02
Napoli02

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)