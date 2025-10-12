Il Basket Club Bolzano ci prova fino all’ultimo, ma vince l'Alpo

Dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata, sabato ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie A2 femminile per l’Alperia Basket Club Bolzano, che ha esordito tra le mura del PalaMazzali contro l’ambiziosa formazione dell’Alpo Basket, da poco retrocessa dalla Serie A1.

Una sfida complicata fin dalla vigilia, non solo per la caratura dell’avversario, ma anche per le pesanti assenze nelle fila bolzanine: out Toffolo e Malintoppi, coach Romano ha dovuto gestire rotazioni fortemente ridotte. A complicare ulteriormente la situazione, nel corso della gara è arrivato anche il ko di Gualtieri, colpita da una gomitata che le ha causato un trauma al naso, per il quale sono dovuti intervenire i sanitari e ora è al vaglio di accertamenti medici, paradossalmente sanzionato come fallo a suo carico. Nel finale, da segnalare anche un colpo all’occhio per Cecili. Una partita intensa, persino a tratti troppo.

Le biancorosse si sono trovate a inseguire per buona parte del match, ma non hanno mai mollato, riuscendo in più occasioni a riportarsi a stretto contatto e mettendo in difficoltà la formazione veronese. A fare la differenza nel finale, purtroppo, sono stati alcuni errori gratuiti e la scarsa precisione ai tiri liberi, che hanno compromesso una rimonta che sembrava possibile. (68-72).

Sul piano individuale Manzotti top scorer con 20 punti, seguita da Cecili e Koleva con 14 a testa. Doppia doppia di Egwoh, che ha chiuso con 10 punti e 18 rimbalzi. Per Alpo, in evidenza Parmesani anche lei è con 20 punti, Peresson e Soglia in doppia doppia con rispettivamente 15 + 10 e 10 + 15.

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Ecodent Alpo 68-72 (21-24, 35-45, 56-66, 68-72)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 14 (4/8, 1/2), Schwienbacher* 6 (2/3, 0/6), Malintoppi NE, Egwoh Alessia* 10 (3/12 da 2), Gualtieri 2 (0/1 da 2), Manzotti* 20 (4/8, 4/9), Koleva* 14 (1/5, 3/6), Bonato 2 (1/1, 0/1), Zaman, Toffolo F. NE, Kob. Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 15/39 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 14/22 - Rimbalzi: 48 10+38 (Egwoh 18) - Assist: 14 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 6 (Egwoh 2) - Palle Perse: 13 (Cecili 3)

ECODENT ALPO: Di Maria NE, Rosignoli 8 (1/1, 2/3), Grisi NE, Peresson* 15 (3/6, 3/7), Parmesani* 20 (7/19 da 2), Furlani, Reschiglian 2 (0/4, 0/2), Mancini 2 (0/1 da 2), Rainis* 9 (2/8, 1/4), Soglia* 10 (3/8, 0/2), Gregori* 6 (0/2, 2/6). Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/49 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 16/22 - Rimbalzi: 47 14+33 (Peresson 15) - Assist: 8 (Gregori 3) - Palle Recuperate: 7 (Peresson 3) - Palle Perse: 10 (Peresson 3)

Arbitri: Gallo S., Cavinato F.